Loredana Bertè, in concerto a Palermo: info e scaletta

Loredana Bertè prosegue il suo “LiBerté Summer Tour 2019” con le ultime date estive in programma. Il prossimo concerto in calendario si terrà sabato 14 settembre al Teatro di Verdura di Palermo. Di seguito trovate tutte le info utili per arrivare preparati al concerto della regina del rock italiano: gli orari, i biglietti e le possibili canzoni in scaletta.

Loredana Bertè a Palermo: tutte le info sul concerto

Capelli blu, attitudine punk e stile graffiante: dopo la tournée teatrale dello scorso inverno, l’inconfondibile Loredana Bertè ha passato l’estate 2019 sui palchi all’aperto di tutta Italia. Capace di dare la carica con grinta e allo stesso tempo di emozionare, la regina del rock italiano è ora alle prese con le ultime tappe del “LiBerté Summer Tour”. Il prossimo appuntamento in calendario, per non perdersi il suo live, è fissato per la serata di sabato 14 settembre al Teatro di Verdura di Palermo. L’orario d’inizio del concerto è previsto per le 21:30. I biglietti per assistere allo show sono disponibili su circuito TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano a seconda del settore scelto e del posto selezionato: 30 euro + diritti di prevendita per la gradinata non numerata, 40 euro + d.p. per il terzo settore e 50 euro + d.p. sia per il secondo che per il primo settore. Il Teatro di Verdura, location estiva per concerti e spettacoli, si trova all'interno del giardino di una villa ottocentesca presso il Parco della Favorita di Palermo, l’accesso è garantito da Viale del Fante 70.

La possibile scaletta del concerto

Durante il tour estivo 2019 Loredana Bertè sta presentando al pubblico le canzoni del suo ultimo album “LiBertè”, uscito il 28 settembre 2018 e ripubblicato a febbraio 2019 nella speciale Sanremo Edition con l’aggiunta del brano presentato al Festival, “Cosa ti aspetti da me”, e due medley registrati dal vivo durante il tour teatrale 2018-2019. Pertanto, durante il concerto al Teatro di Verdura di Palermo non potranno mancare i brani che compongono quest’ultimo disco, tra cui “Maledetto Luna Park”, “Babilonia”, “Anima carbone” e il tormentone della scorsa estate in featuring con i Boomdabash “Non ti dico no”. Sicuramente Loredana Bertè presenterà ai suoi fan anche il nuovo singolo estivo 2019 “Tequila e San Miguel”, scritto da Tommaso Paradiso e Calcutta, con la produzione a firma del duo Takagi & Ketra. Immancabili in scaletta anche gli indimenticabili grandi successi che hanno segnato la sua lunga carriera, canzoni come “Il mare d’inverno”, “Non sono una signora”, “Sei bellissima”, “E la luna bussò” e tante altre. Di seguito riportiamo la scaletta seguita da Loredana Bertè durante i precedenti concerti del “Liberè Summer Tour 2019”; ricordiamo che le canzoni presentate a Palermo potrebbero subire variazioni in base alle scelte dell’artista.