Mahmood in concerto a Bologna: info e scaletta

Il “Good vibes” tour di Mahmood prosegue con le date di fine estate, per poi andare in scena oltreconfine con le tappe europee. Il prossimo concerto in programma si terrà venerdì 13 settembre all’Arena Puccini di Bologna per la nona edizione di Tutto Molto Bello, festival nonché torneo di calcetto per etichette indipendenti. Di seguito trovate tutte le informazioni utili per arrivare preparati all’evento: orari, biglietti e le possibili canzoni in scaletta.

Mahmood a Bologna: le info sul concerto e il programma di Tutto Molto Bello

Con le sue canzoni dal gusto pop, ma ricche di contaminazioni R'n'B, Mahmood ha conquistato il pubblico di tutta Italia, e non solo. Dopo i concerti estivi nei festival italiani, infatti, in autunno il cantante milanese partirà per il suo primo tour europeo: il calendario è in continuo aggiornamento e molte date hanno già registrato il sold out, a conferma della forza internazionale della sua musica. Il prossimo concerto di Mahmood nella nostra penisola fa parte del programma di Tutto Molto Bello, evento bolognese che da nove anni anima gli spazi del Parco del Dopo Lavoro Ferroviario unendo i valori della musica e quelli dello sport. Mahmood sarà protagonista della prima giornata del festival: la sua esibizione è attesa venerdì 13 settembre sul palco dell’Arena Puccini di Bologna. L’apertura dei cancelli è fissata per le ore 19:30, mentre l’inizio del live è previsto indicativamente per le 21:00. Per restare aggiornati sugli orari ufficiali vi invitiamo a consultare l’evento Facebook e la pagina di Tutto Molto Bello durante i prossimi giorni. I biglietti per assistere allo show sono disponibili su circuito Ticketone (attualmente solo nei punti vendita) e Boxer Ticket (anche online). Il prezzo è di 25 euro + diritti di prevendita. Durante la stessa giornata, Tutto Molto Bello ha organizzato altri eventi e concerti ad ingresso gratuito. Questo il programma completo di venerdì 13 settembre:

ore 19:00 – La Rappresentante di Lista (Pizzul Stage – ingresso gratuito)

ore 21:00 – Mahmood / Opening act: Sid (Arena Puccini)

ore 00:00 – Tutto Molto Party con Delaporte (Locomotiv Club – ingresso gratuito riservato ai soci AICS con tessera 2019/2020). A chiudere dj set a cura di Italiani Brava Disco

La possibile scaletta del concerto

Durante il concerto di Bologna, così come per le precedenti tappe del tour, Mahmood presenterà al pubblico le canzoni contenute nel suo album d’esordio, “Gioventù bruciata”, uscito il 22 febbraio 2019, subito dopo la fortunata esperienza sanremese. In scaletta non potrà sicuramente mancare il suo brano di maggiore successo: “Soldi”, già al quarto disco di platino. Speriamo di poter sentire live anche il nuovissimo singolo “Barrio”, che per ovvi motivi di tempistiche non è incluso nella scaletta seguita durante i passati concerti del “Good vibes” tour, la stessa che riportiamo come linea guida qui di seguito. Ricordiamo che le canzoni presentate a Bologna potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.