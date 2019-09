Ligabue: in arrivo il musical "Balliamo sul mondo"

Diciannove grandi successi di Luciano Ligabue costituiscono l’essenza del musical “Balliamo sul mondo” che debutterà a Milano dal 26 settembre. Lo spettacolo andrà in scena fino al 27 ottobre presso il Teatro Nazionale CheBanca!, scritto e diretto da Chiara Noschese. Luciano Ligabue ha contribuito alla stesura dello spettacolo e tutti i suoi brani verranno suonati dal vivo, prodotti e arangiati da Luciano Luisi. Un grande progetto che Chiara Noschese racconta con queste parole: «La scrittura e la regia di Balliamo sul mondo, sono stati uno dei 'viaggi' più belli della mia vita: mentre scrivevo mi batteva forte il cuore per le sorti dei 13 protagonisti. La musica di Luciano traghetta, con decisione, nell'emozione… l'emozione di una storia semplice, una storia di tutti e per tutti».

La trama del musical "Balliamo sul mondo"

Il musical racconta la storia di 13 ragazzi dai 18 ai 28 anni ed è ambientato inizialmente nel Capodanno del 1990. Una comitiva di amici si ritrova al Bar Mario e festeggia l’arrivo della maggiore età. Tra pensieri, amori, speranze e progetti, tutti si ripromettono di ritrovarsi dopo 10 anni nello stesso giorno perché sarà l’unico modo per rendere meno tragica e dolorosa la consapevolezza che niente dopo quella notte resterà uguale. I dieci anni trascorsi porteranno cambiamenti radicali nella vita di tutti con percorsi inaspettati. Tutti però mantengono la promessa e si ritrovano per il Capodanno 2000. Quell’occasione diventa inaspettatamente l’unica salvezza per tutti “Perché dopotutto, nella vita, non è obbligatorio essere eroi”. Lo spettacolo è diviso in due atti e andrà in scena dal 26 settembre al 27 ottobre: da mercoledì a sabato alle ore 20.45, mentre sabato e domenica pomeriggio alle ore 15.30. Queste le canzoni che sono cantate nel musical “Balliamo sul mondo”:

Primo atto

Ho Messo Via Una Vita Da Mediano Libera Nos A Malo Non È Tempo Per Noi Piccola Stella Senza Cielo Certe Donne Brillano Certe Notti Voglio Volere Balliamo Sul Mondo

Secondo Atto

Tu Che Conosci Il Cielo Il Giorno Di Dolore Che Uno Ha Si Viene E Si Va Polvere Di Stelle L'Amore Conta Il Meglio Deve Ancora Venire Niente Paura Tu Sei Lei Tra Palco E Realtà Urlando Contro Il Cielo

I biglietti per assistere allo spettacolo sono disponibili su Ticketone.

L'album "Start" e il tour negli stadi

Luciano Ligabue è reduce dal lungo tour negli stadi che lo ha tenuto impegnato nei mesi di giugno e luglio. Lo “Start Tour 2019” ha permesso al cantautore di tornare ad esibirsi negli stadi dopo il “Made in Italy tour 2017” con tantissime date nei principali palasport italiani. Al centro dello spettacolo, oltre ai grandi successi della carriera, anche le canzoni dell’album “Start” uscito a marzo ed arrivato a due anni di distanza dall’ultima fatica discografica. L’album è stato anticipato dal singolo “Luci d’America” ed è composto da 10 brani. Si tratta del dodicesimo disco in studio di Luciano Ligabue e vede la collaborazione di Federico Nardelli. Questa la tracklist: