J-Ax in concerto a Ostia: info e scaletta

Dopo aver cantato per tutta l’estate “Ostia Lido”, J-Ax è pronto a salire sul palco della frazione litoranea del comune di Roma. Sarà lui il protagonista dell’evento Algida Red Party. Il rapper sarà dalle ore 16.00 in Piazza dei Ravennati a Ostia in quella che è a tutti gli effetti una serata davvero speciale. L’obiettivo dell’evento è di realizzare delle azioni concrete per l’inclusione sociale sul territorio. «Ho sposato fin da subito il progetto perché fin da ragazzo ho frequentato Ostia, tanto da arrivare a dedicarle una canzone, e soprattutto sono sempre stato un sostenitore della tutela dei diritti dei disabili e delle famiglie che devono affrontare barriere architettoniche e sociali spesso difficili da comprendere per chi non si trova in quella situazione. È giusto che noi che siamo più fortunati, più in salute e con maggiori possibilità economiche prestiamo attenzione e rispetto per loro che fanno parte della nostra comunità e della nostra vita. Sono felice di poter dare un contributo devolvendo l’intero compenso della serata a questa iniziativa così nobile ed importante», queste le dichiarazioni del cantate.

Un evento a favore dei disabili

L’evento prevede che tutti i partecipanti debbano indossare qualcosa di rosso così come recita la locandina. Il compenso di 50mila euro, destinato a J-Ax, devoluto quindi per progetti d’inclusione firmati Anffas a favore dei disabili. Al parco Canale dello Stagno sarà inaugurata la giostra per persone con disabilità, mentre al Porto Turistico ci saranno due sedie Job per favorire la socializzazione e l’inclusione anche sulla spiaggia dell’approdo. Algida ha predisposto anche di installare una panchina Hi-Tek con possibilità HiFi. L'evento è totalmente gratuito e per partecipare bisogna semplicemente recarsi in piazza dei Ravennati. A tutti i partecipanti sarà distribuito gelato gratuito.

Il tour estivo e la reunion con J-Ax

Si tratta dell’ennesimo appuntamento per J-Ax in quest’estate di grande successo. Il singolo “Ostia Lido” è stato uno dei più venduti e ascoltati del periodo e ha totalizzato 47 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il brano verrà ovviamente cantato dal rapper proprio in occasione dell’Algida Red Party. Non è previsto invece un vero e proprio concerto. Dopo essersi esibito al Power Hits Estate 2019, l’ultima data del tour di J-Ax sarà Mondovì in occasione del Wake Up Music Festival. Sarà l’ultima occasione per poter assistere allo spettacolo del rapper con gli Articolo 31. Una reunion di grande successo che ha permesso ai fan di vecchia data di poter riascoltare le hit del duo milanese. Tutto nasce dopo i dieci eventi sold out al Fabrique di Milano nati per festeggiare i 25 anni di carriera. Per l’occasione J-Ax decise di richiamare sul palco l’amico e collega Dj Jad, con cui le strade artistiche sono ormai separate da tempo. Una scelta che è stata apprezzata dai fan e che ha permesso al duo di ritrovarsi anche quest’estate con un lungo tour nei più importanti festival organizzati in Italia. Dopo il successo di “Ostia Lido”, ora J-Ax è atteso dal suo prossimo album da solista che dovrebbe uscire nel 2020.