Ultimo concerti 2020, sold out le date di Milano e Firenze

Già due sold out per Ultimo Stadi 2020. Le date di Firenze e Milano hanno fatto registrare il tutto esaurito, un altro straordinario traguardo per il cantautore

A nove mesi dall’inizio del tour, Ultimo ha annunciato che le date di Firenze e Milano sono sold out. I concerti negli stadi che vedrà protagonista il cantautore romano hanno fatto registrare il tutto esaurito per la data di debutto allo Stadio Artemio Franchi di Firenze in programma il 6 giugno 2020 e per quella prevista allo Stadio San Siro di Milano il 19 giugno. Le prevendite continuano a macinare numeri da capogiro e così Ultimo si appresta ad annunciare nuove date in calendario per il suo “Ultimo Stadi 2020”. Saranno sei i nuovi stadi che ospiteranno lo spettacolo del cantautore e che proveranno a soddisfare la richiesta di biglietti. Nel frattempo il cantautore ha annunciato su Instagram di essere alle prese con il video di “Quando fuori piove”, prossimo singolo estratto da “Colpa delle favole” ancora ai primi posti in classifica a cinque mesi di distanza dalla sua uscita.

Il calendario del tour

Il brano sarà il sesto singolo dopo “I tuoi particolari”, “Fateme Cantà”, “Rondini al guinzaglio”, “Ipocondria” e “Piccola Stella”. Proprio questa settimana intanto il brano “Colpa delle favole” che dà nome all’album è stato certificato disco di platino, mentre “Piccola Stella”, uscito nei primi giorni di agosto, ha raggiunto il disco di platino per le 50.000 copie vendute. Numeri da capogiro che vengono confermati dalle vendite dei biglietti per Ultimo Stadi 2020. Il tour debutterà il 6 giugno del 2020 a Firenze e si chiuderà il 19 luglio al Circo Massimo di Roma. La location è stata ufficializzata pochi giorni dopo il primo annuncio delle date dei live. Inizialmente Ultimo doveva esibirsi allo Stadio Olimpico ma il cantautore è riuscito ad ottenere la possibilità di esibirsi al Circo Massimo, un sogno che si realizza. Questo il calendario aggiornato di tutte le date di Ultimo Stadi 2020:

6 giugno 2020 – Firenze (Stadio Artemio Franchi) SOLD OUT

13 giugno 2020 – Napoli (Stadio San Paolo)

19 giugno 2020 – Milano (Stadio San Siro) SOLD OUT

26 giugno – Modena (Stadio Alberto Braglia)

4 luglio – Pescara (Stadio Adriatico)

11 luglio – Bari (Stadio San Nicola)

15 luglio – Messina (Stadio San Filippo)

19 luglio – Roma (Circo Massimo)

I prezzi dei biglietti e la collaborazione con l'UNICEF

Il tour di Ultimo sostiene l’UNICEF e in particolare il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia. Lo scopo è quello di tutelare e promuovere in tutto il mondo i diritti di bambini e adolescenti, per contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita. Una parte dell’incasso ricavato dall’acquisto dei biglietti dei concerti sarà devoluto per sostenere i progetti UNICEF in Mali per la lotta contro la malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari. I prezzi dei biglietti partono da 27 euro più diritti di prevendita e variano a seconda del posto scelto e della venue selezionata. Il Vip Pack, al prezzo di 126 euro e 166 euro per la data del Circo Massimo, permette di avere diritto ad un biglietto di Prato Gold, l’ingresso anticipato alla venue, gadget esclusivi e personale dedicato.