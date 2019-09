Salmo in concerto a Parma: info e scaletta

Il “Playlist Summer Tour” di Salmo è arrivato alla sua ultima data: la tournée estiva del rapper sardo si concluderà mercoledì 11 settembre 2019 al Parco della Cittadella di Parma. Di seguito trovate tutte le info utili per arrivare preparati al concerto: gli orari, i biglietti e le canzoni in scaletta.

Salmo a Parma: tutte le info sul concerto

Dopo il successo invernale con una tournée interamente sold out nei più importanti palazzetti italiani, Salmo ha passato l’estate continuando a portare la sua musica nei festival estivi di tutta la penisola. Il “Playlist Summer Tour” è ormai giunto alla sua ultima data: l’appuntamento per non perdersi il live del rapper sardo è mercoledì 11 settembre al Parco della Cittadella di Parma. Il concerto fa parte del calendario di eventi culturali organizzati da Parma Città della Musica. L’inizio del live è previsto per le ore 21:00; per restare aggiornati sugli orari ufficiali di apertura cancelli e dello show consigliamo di consultare i social di Vivo Concerti il giorno stesso dell’evento. I biglietti, attualmente, sono ancora disponibili su circuito TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati. Il prezzo per i posti parterre in piedi è di 30 euro + diritti di prevendita, mentre per la tribuna numerata è di 35 euro + d.p.. Il successo di Salmo è stato confermato anche dai live estivi, con varie date sold out e uno spettacolo da non perdere.

La possibile scaletta del concerto

Salmo è da sempre apprezzato dal pubblico per essere stato in grado di cambiare i connotati di genere alla scena rap italiana, introducendovi elementi di elettronica e hardcore come ancora non si era mai visto nel nostro Paese. Ora il successo del rapper sardo è cresciuto esponenzialmente con la pubblicazione del suo ultimo album “Playlist”, uscito il 9 novembre 2018 per Sony Music e ricco di collaborazioni con artisti come Fabri Fibra, Coez, Sfera Ebbasta, Nitro e Nstasia. Il disco ha battuto ogni record su Spotify, con oltre 9.956.884 ascolti in un solo giorno, e per la prima volta un artista italiano si è collocato nella Global Chart con ben otto pezzi. Attualmente, “Playlist” ha conquistato ben quattro dischi di platino (certificazione FIMI). Durante l’ultimo concerto del tour estivo 2019, che andrà in scena mercoledì 11 settembre a Parma, non potranno mancare molti dei brani che compongono il disco: pezzi come “90min”, “Il cielo nella stanza”, “Cabriolet”, “Perdonami”, “PxM”, “Stai zitto”, “Ricchi e morti”. Sicuramente presenti anche le tracce dell’ultima pubblicazione con la Machete crew: “Machete Mixtape 4”. Oltre alle nuove canzoni, il rapper porterà sicuramente in scena anche i suoi precedenti successi, brani cardine della sua carriera come “1984”, “Mic taser”, “Russell Crowe” e “S.A.L.M.O.”. Di seguito riportiamo la scaletta seguita da Salmo durante le date passate del “Playlist Summer Tour”; le canzoni presentate a Parma potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.