(@BassoFabrizio

Inviato a Verona)



L'estate sta finendo ma non la sua musica. Che ci accompagnerà per sempre collegandosi ai ricordi. Ognuno avrà una sua canzone da abbinare a un momento preciso di queste ultime settimane e lo custodirà per sempre. Ecco perché gli RTL 102.5 Awards hanno un valore particolare. In una sola notte le note che ci hanno accompagnato lungo l'estate 2019 accenderanno di magia l'Arena di Verona. Ecco chi ci sarà: Achille Lauro, Baby K, Benji & Fede, Loredana Bertè, Boomdabash ft.Alessandra Amoroso, Calcutta, Lewis Capaldi, Charlie Charles feat.Sfera Ebbasta, Mahmood & Fabri Fibra, Coez, Gigi D’Alessio, Dolcenera, Elisa x Carl Brave, Elodie & Marracash, Gazzelle, Ghali, Irama, J-Ax, The Kolors & Elodie, Cristiano Malgioglio feat.Barbara D’Urso, Mahmood, One Republic, Fabio Rovazzi, Takagi & Ketra & Giusy Ferreri, e Giusy,Thegiornalisti, Tiromancino, Le Vibrazioni. Aspettando di raccontarvi la serata dal backstage scaligero, ho intervistato il Presidente di RTL Lorenzo Suraci.



Presidente a Verona avete la responsabilità di raccontare una estate e i suoi ricordi attraverso la musica.

Il punto di partenza è il Festivalbar. Ero molto amico di Vittoria Salvetti, il suo fondatore, e sono dell'idea che dal 1983 l'estate inizia col Festivalbar.

I tuoi Awards riannodano quei fili?

Siamo tutti figli del Festivalbar. Poi per motivazioni varie quel marchio è terminato in un cassetto.

In poco tempo siete diventati un punto di riferimento.

Per un periodo abbiamo collaborato con Mediaset, quando gli accordi sono terminati ci siamo sentiti più liberi di costruire un progetto nostro.

Quando inizia la vostra estate?

Cominciamo le nostre valutazioni il 21 giugno e seguiamo diversi binari per arrivare ai vincitori, dall'opinione degli ascoltatori a metodi logaritmici.

C'è un nome sul quale ti sei ricreduto?

Direi più di uno. Quando ho letto a giugno alcuni nomi ero scettico e invece...ma quelli che ammetto di avere sottovalutato più di tutti e invece mi hanno stupito sono Fred de Palma e Ana Mena.

Temi che vi accusino di manipolazione.

Certo che no. Siamo trasparenti. Power Hits Estate è scientifico. Lo scorso anno si sono aggiudicati il premio i Boomdabash, nel 2017 Francesco Gabbani.

Nel 2019?

Non essere impaziente. Ti anticipo solo che c'è un testa a testa. E che tra gli indipendenti vincerà uno straniero. Ti dico una cosa che dimostra il nostro rigore: noi siamo molto legati a Bianca Atzei e ci avremmo tenuto vederla esibirsi sul palco dell'Arena: non rientra nella classifiche e nei nomi e dunque non ci sarà.

Vi sentite gli eredi del Festivalbar?

Me lo sento dire. Cerchiamo di determinare ma musica dell'estate.

Ma la manifestazione della famiglia Salvetti era itinerante...

L'anno prossimo qualcosa cambierà.