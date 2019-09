Rtl Power Hits Estate 2019: info, programma e cantanti

All'Arena di Verona è tutto pronto per RTL Power Hits Estate 2019 che decreterà il brano più ascoltato e trasmesso della stagione estiva

In poco tempo è diventato il classico appuntamento che chiude l’estate. RTL 102.5 Power Hits Estate 2019 è una manifestazione che propone tutte le hit più importanti della stagione e che decreta il titolo di tormentone dell’estate. Un evento che si terrà il 9 settembre all’Arena di Verona e che vedrà coinvolto un cast ricchissimo di artisti che animeranno la serata e proporranno le canzoni che hanno fatto ballare ed emozionare in questi mesi. L’organizzazione ha previsto la partecipazione di 50 canzoni tra quelle più ascoltate ed apprezzate che si incrociano in due speciali classifiche. La prima fa riferimento ai brani più trasmessi dalle radio italiane, mentre l’altra viene costruita sull’indice di gradimento espresso dal pubblico sul sito ufficiale della radio.

I cantanti che si esibiranno

Lo scorso anno trionfarono i Boomdabash con Loredana Bertè e la canzone “Non ti dico no”, mentre quest’anno il gruppo punta a bissare il successo con Alessandra Amoroso e il loro “Mambo Salentino”. Nell’edizione 2018 vennero premiati anche Takagi e Ketra con Giusy Ferreri per “Amore e Capoeira” che conquistarono i premi SIAE e FIMI. Mentre il premio PMI, come brano indipendente più trasmesso, venne conquistato dai Thegiornalisti che anche quest’anno sono presenti con “Maradona Y Pelè” e reduci dallo straordinario successo del concerto al Circo Massimo di Roma. Anche Takagi e Ketra con Giusy Ferreri tenteranno nuovamente di dominare la premiazione con il brano “Jambo”.

Questo il cast che sarà presente all’Arena di Verona per l’RTL 102.5 Power Hits 2019:

Achille Lauro,

Baby K,

Benji & Fede,

Loredana Bertè,

Boomdabash ft. Alessandra Amoroso,

Calcutta,

Lewis Capaldi,

Charlie Charles feat.Sfera Ebbasta,

Mahmood & Fabri Fibra,

Coez,

Gigi D’Alessio,

Dolcenera,

Elisa x Carl Brave,

Elodie & Marracash,

Gazzelle,

Ghali,

Irama,

J-Ax,

The Kolors & Elodie,

Cristiano Malgioglio feat.Barbara D’Urso,

Mahmood,

One Republic,

Fabio Rovazzi,

Takagi & Ketra,

Omi e Giusy Ferreri,

Thegiornalisti,

Tiromancino,

Le Vibrazioni

Le sorprese annunciate e i premi da assegnare

Oltre agli artisti già annunciati, sono previsti almeno altri tre ospiti speciali che verranno annunciati nella conferenza stampa di presentazione dell’evento. La data è già stata dichiarata sold out e sarà difficile reperire un biglietto per l’RTL 102.5 Power Hits Estate 2019. I prezzi ufficiali per la kermesse sono:

Poltronissima Gold Numerata: € 75,00

Poltronissima Numerata: € 69,00

Poltrona Numerata: € 60,00

Gradinata Numerata – 1 Anello: € 55,00

Gradinata Numerata – 2 Anello: € 50,00

Gradinata Non Numerata: € 35,00

Durante la serata, oltre al premio “RTL 102.5 Power Hits Estate 2019”, verranno consegnati altri riconoscimenti così come avvenuto nelle scorse edizioni. Ecco la lista completa: