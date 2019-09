Lindsey Stirling racconta il mito di Artemis col suo violino

Artemis è il quinto album in studio di Lindsey Stirling ed è fortemente alla figura di Artemide, dea della luna nell’antica mitologia greca. Il disco pone al suo centro il tema del superamento degli ostacoli, nel momento in cui si combatte per sconfiggere le insidie della vita nel tentativo di recuperare la propria forza e felicità, disegnando evidenti parallelismi con le sue esperienze personali.



Artemis contiene 13 nuove tracce firmate da Lindsey Stirling, il cui sound unisce la potenza della musica elettronica all’energia del violino, come accade nel brano ‘The Upside’, inciso con la cantante multiplatino Elle King, nella title track ‘Artemis’, il cui video vanta quasi 2 milioni e mezzo di views e in ‘Underground’, primo singolo ad anticipare il disco che conta oltre 1,9 milioni di stream su Spotify, capace di mettere in risalto le doti tecniche della violinista. Nel disco è inclusa anche ‘Love Goes On and On’, un inno carico di emozioni arricchito dalla voce della dea del rock Amy Lee. Recentemente, Lindsey ha partecipato a un’innovativa esperienza di concerto virtuale dal vivo in collaborazione con Wave, la principale piattaforma di concerti interattivi in live streaming. In diretta dallo studio Wave di Los Angeles, l’artista ha incontrato i propri fan attraverso uno speciale avatar, alimentato dai movimenti del corpo della Stirling e dalla tecnologia d’avanguardia di acquisizione dei lineamenti del viso. L’evento, durante il quale la violinista ha presentato i nuovi brani di Artemis, regalando un’anteprima del singolo ‘Guardian’, in 30 minuti ha raggiunto oltre 3000mila visualizzazioni uniche.



Dal 10 agosto 2019 ha dato il via al suo tour in Messico, partendo proprio dallo Sports Palace di Città del Messico, dove si è esibita in uno show sold out davanti a 10.500 fan. Dal 12 settembre sarà protagonista in Europa sul palco di alcune tra le città più importanti del continente, prima fra tutte Francoforte, e farà tappa in Italia per un’unica data sabato 14 settembre all’Alcatraz di Milano. Durante lo show ripercorrerà i momenti più importanti della sua carriera, senza tralasciare gli inediti che presenterà live al pubblico per la prima volta, entusiasmando e coinvolgendo gli spettatori con l’energia e la carica emotiva che da sempre la contraddistinguono. Altre città che l’artista attraverserà in tournée sono Monaco, Vienna, Cracovia, Varsavia, Berlino, Copenaghen, Bruxelles, Lione, Budapest, Praga, Zurigo, Londra.