Alice Cooper in concerto a Torino: info e scaletta

Sarà il PalaAlpitour di Torino ad ospitare l’unica data italiana di Alice Cooper. Il “macabro” rocker americano si esibirà martedì 10 settembre nella struttura di corso Sebastopoli. Biglietti ancora disponibili sul circuito TicketOne: esauriti i Vip Pack, restano biglietti ordinari in tutti i settori, dal Parterre in piedi (46 euro) al Primo anello numerato frontale (51,75 euro) e fino al Primo anello numerato laterale (57,50 euro). Apertura porte alle ore 18, alle 19.45 si esibiranno i Black Stone Cherry (gruppo hard-rock americano con una ventennale esperienza alle spalle), Alice Cooper salirà sul palco alle 21.

L’ “Ol’ Black Eyes is Back Tour”

A Torino Cooper porta il suo “Ol’ Black Eyes is Back Tour”, che è iniziato lo scorso 4 luglio negli Stati Uniti e che da qualche settimana è arrivato in Europa per restarci fino ad ottobre inoltrato. A seguire, Alice Cooper tornerà in America per poi sbarcare, nel 2020, in Oceania. Di seguito tutte le date rimaste della leg europea dell’ “Ol’ Black Eyes is Back Tour”:

Martedì 10 settembre – Torino, PalaAlpitour

Mercoledì 11 settembre – Mannheim, SAP Arena

Venerdì 13 settembre – Berlino, Max Schmeling Halle

Domenica 15 settembre – Bratislava, Incheba

Lunedì 16 settembre – Vienna, Wiener Stadthalle

Mercoledì 18 settembre – Stoccarda, Porsche Arena

Venerdì 20 settembre – Parigi, La Seine Musicale

Sabato 21 settembre – Bruxelles, Forest National

Lunedì 23 settembre – Amburgo, Barclaycard Arena

Mercoledì 25 settembre – Copenaghen, Royal Arena

Venerdì 27 settembre – Stoccolma, Behall Hovet

Sabato 28 settembre – Goteborg, Partille Arena

Lunedì 30 settembre – Lipsia, Arena Leipzig

Martedì 1 ottobre – Monaco di Baviera, Kleine Olympiahalle

Mercoledì 2 ottobre – Tilburg, 013 Poppodium

Venerdì 4 ottobre – Manchester, Manchester Arena

Sabato 5 ottobre – Aberdeen, Aberdeen Teca

Lunedì 7 settembre – Leeds, First Direct Arena

Martedì 8 ottobre – Brighton, Brighton Centre

Giovedì 10 ottobre – Londra, The O2

Venerdì 11 ottobre – Birmingham, Birmingham Resort World Arena

Sabato 12 ottobre – Cardiff, Motorpoint Arena

La probabile scaletta

Il leggendario Alice Cooper, dopo l’esperienza con gli Hollywood Vampires, sta girando l’Europa con il suo nuovo tour, che arriva a due anni dall’uscita dell’ultimo album in studio, “Paranormal”. Le sue performance dal vivo, per la presenza di elementi come ghigliottine, il famigerato boa (vero) attorcigliato al collo, oltre che per il suo trucco facciale dalle sembianze cadaveriche, sono entrate nella storia del rock e in Italia ha sempre registrato il tutto esaurito. Alice Cooper, considerato uno dei maggiori esponenti dell'hard rock, lo scorso settembre ha pubblicato “A Paranormal Evening at the Olympia Paris”: un live album registrato a Parigi durante il suo ultimo tour. In scaletta tutti i grandi successi di una carriera lunga ormai mezzo secolo. Di seguito, per farsi un’idea, la scaletta del concerto tenuto dall’artista americano domenica 8 settembre al Sanh Jordi Club di Barcellona: