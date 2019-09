Thegiornalisti in concerto al Circo Massimo di Roma: info e scaletta

Tutto pronto per l'evento atteso dai fan dei Thegiornalisti. Il gruppo sarà in concerto il 7 settembre al Circo Massimo di Roma nella storica location sull’Aventino. Un sogno che diventa realtà per Tommaso Paradiso, Marco Primavera e Marco Antonio Musella. Una grande festa per celebrare il successo di “Love Tour” e dell’album “Love”, uscito nel 2018 e che ha venduto oltre 50 mila copie. Parteciperanno alla serata, in programma alle ore 21, anche alcuni amici colleghi del gruppo. Sul palco saliranno infatti Takagi & Ketra (tra i collaboratori di Paradiso negli ultimi tempi), Franco126 (che per il suo "Stanza singola" ha scelto la voce del frontman dei Thegiornalisti), Dardust (ha prodotto l'ultimo album del gruppo, "Love"), Calcutta (presente tra le tante collaborazioni anche in “La luna e la gatta” con Tommaso Paradiso e Jovanotti), Luca Carboni (il frontman dei Thegiornalisti ha co-firmato la hit "Luca lo stesso", ancor prima che il gruppo raggiungesse il successo a livello mainstream con "Completamente") ed Elisa (che ha duettato con Paradiso su "Da sola/In the night").

La possibile scaletta

Le settimane precedenti al concerto dei Thegiornalisti al Circo Massimo di Roma sono state caratterizzate da tante voci di rottura della band, poi smentite e da indiscrezioni sulla scarsa vendita dei biglietti. In realtà la Love Area, area del prato davanti al palco, è già sold out ma c’è ancora disponibilità per il biglietto standard posto unico al costo di 40,25 euro. Tantissime le ipotesi riguardanti la scaletta del concerto e la presenza di tanti ospiti spingerà sicuramente ad uno stravolgimento rispetto ai concerti nei palasport tenuti tra marzo e maggio. Si parte però da una base solida considerando gli oltre 250 mila biglietti venduti per il “Love Tour”. Per questo nella scaletta del concerto al Circo Massimo di Roma non mancheranno queste canzoni:

L’ultimo giorno della Terra; Senza Vieni e cambiami la vita Love Il tuo maglione mio Una casa al mare Controllo Sold Out Io non esisto (Acoustic) La gatta e la luna (Acoustic) Da sola / In the night (Acoustic) Encore Fatto di te Zero stare sereno Milano Roma Questa nostra stupida canzone d’amore Proteggi questo tuo ragazzo House Tra la strada e le stelle New York Riccione Completamente Felicità puttana

Da “La fine dell’estate” a “Maradona Y Pelè”

Tra i brani ci sarà spazio anche per “Maradona Y Pelè”, l’ultima hit estiva del gruppo. Come ormai da tradizione i Thegiornalisti sono stati protagonisti anche quest’anno con un autentico tormentone dopo “Riccione” e “Felicità puttana”. “Maradona y Pelé” ha conquistato il disco di platino ed è l’ennesimo successo del gruppo. Scritta in diversi periodi dallo stesso Tommaso Paradiso, è stata prodotta da Dardust, uno dei produttori più in voga dell’ultimo periodo e tra gli ospiti dell’evento del 7 settembre. Tra le canzoni che i Thegiornalisti potrebbero riproporre al concerto del Circo Massimo c’è anche “La fine dell'estate”, brano divenuto cult nel tempo e che fa parte di “Fuoricampo”, album uscito nel 2014 e che ha avvicinato il gruppo alle sonorità pop anni Ottanta. Una canzone che racconta la nostalgia della fine delle vacanze attraverso immagini e ricordi di una classica estate italiana.