Subsonica in concerto ad Ancona: info e scaletta

I Subsonica saliranno in data 7 settembre sul palco della Banchina 1 del Porto Antico, presso il Lungomare Vanvitelli di Ancona. Questa data segna l’ultima tappa del percorso dal vivo dell’estate 2019 della band. Di seguito, trovate tutte le informazioni per arrivare preparati al concerto: gli orari, i biglietti e la possibile scaletta seguita dalla band torinese.

Subsonica ad Ancona: tutte le info sul concerto

“8 Tour Estate 2019” è la tournée estiva dei Subsonica che sta per concludersi con la tappa di Ancona, prevista per il 7 settembre. Il live della nota band torinese andrà in scena alla Banchina 1 di Porto Antico, sul Lungomare Vanvitelli di Ancona. I biglietti per assistere allo show sono disponibili alle casse e non più sui circuiti di prevendita online come TicketOne. Lo show avrà inizio alle 21:30, ma si consiglia di presentarsi sul posto con un paio d’ore di anticipo per accaparrarsi i posti migliori e per evitare la calca. Il Lungomare Vanvitelli è facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici, sia il treno che l’autobus. La stazione di Torrette dista infatti circa 500 metri dalla location. Per trovare l’autobus più adatto alle proprie esigenze, è consigliato effettuare un controllo accurato del tabulato del sito della Regione Marche, sempre aggiornato alle ultime novità.

Subsonica in concerto ad Ancona: la possibile scaletta

Nel corso delle date estive dell’”8 Tour”, i Subsonica hanno presentato al pubblico le canzoni del loro più recente lavoro discografico, “8”, pubblicato il 12 ottobre 2018 per l’etichetta Sony Music, produzione Casasonica. Nella scaletta dell’8 Tour non mancano dunque diversi singoli estratti dal disco stesso, tra cui “Bottiglie rotte”, “Punto critico”, “Jolly Roger” e molti altri. Di certo, la band riserverà ampio spazio a tutte le indimenticabili canzoni che hanno segnato la loro carriera, con una particolare attenzione per le tracce di “Microchip emozionale”, giunto al suo 20esimo anniversario. Parteciperanno alla scaletta “Discolabirinto”, “Colpo di pistola”, “Il cielo su Torino”, “Liberi tutti”, “Strade”, ma anche successi del calibro di “Nuvole rapide”, “Nuova ossessione”, “Abitudine” e “Incantevole”. Di seguito, riportiamo la scaletta eseguita dai Subsonica durante le precedenti tappe estive dell’8 Tour. Ricordiamo però che la setlist del concerto di Ancona potrebbe essere soggetta a variazioni in base alle decisioni dell’ultimo minuto della band: