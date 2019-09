Ultimo appuntamento a Castel Sant’Angelo per le Sere d’Arte, la rassegna promossa dal Polo Museale del Lazio diretto da Edith Gabrielli per ArtCity 2019. Venerdì 6 settembre (ore 21.00 – Cortile di Alessandro VI) per le Notti di Musica al Castello saranno protagonisti Fabrizio Sferra e Costanza Alegiani con Federico Scettri, Roberto Cecchetto e Francesco Ponticelli in Grace in Town.



Si tratta di un progetto di canzoni originali, nato dall'incontro tra il batterista jazz Fabrizio Sferra, qui compositore delle musiche e nella versione inedita di cantante, e Costanza Alegiani, cantante e autrice dei testi in inglese. Nei brani di Grace in Town si può riscontrare una varietà di influenze e suggestioni, provenienti naturalmente dalla stratificazione di esperienze e ascolti maturati da Sferra nel corso dei decenni dalla musica italiana pop e d'autore alla grande Opera, dal rock progressive inglese alla canzone americana nelle sue diverse declinazioni.



Gli eventi di Castel Sant’Angelo rientrano in ART CITY-Estate 2019, un progetto organico di oltre cento iniziative di arte, architettura, letteratura, musica, teatro realizzato dal Polo Museale del Lazio in musei e altri luoghi d’arte di Roma e della regione, che nasce da una domanda concreta del pubblico di Roma e delle altre città del Lazio.