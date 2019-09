Mash a Milano, quando la musica (e non solo) va al galoppo

MASH propone due giornate di degustazioni, musica live ed esposizioni all’interno di uno degli ippodromi più conosciuti al mondo, in cui saranno disponibili oltre 100 varietà di birre artigianali, tra marchi consolidati, eccellenze del territorio e nuove promesse, provenienti soprattutto dalla scena brassicola lombarda, la più dinamica e trainante nel panorama italiano.

MI AMI FESTIVAL, da quasi quindici anni punto di riferimento della nuova musica italiana, curerà il day party domenicale di MASH con live e talk unici. Si esibiranno in full band LA SUPERLUNA DI DRONE KONG - il nuovo progetto musicale di Nikki, storico conduttore di Radio Deejay - e debutteranno live per la prima volta a Milano i POST NEBBIA, giovanissima formazione indie pop padovana. In versione acustica, speciale, ci saranno poi DENTE - capostipite e star indiscussa dell'indie cantautorale italiano, che suonerà in esclusiva alcuni brani del suo nuovo disco in uscita - e JOAN THIELE, la cantautrice dalle radici sudamericane al suo primo disco in italiano. Due lecture in programma: il performer situazionista AURORO BOREALO esplorerà l’immaginario ippico nella canzone italiana, mentre PIETRO RAIMONDI leggerà il poeta e critico Elio Pagliariani. A chiudere la festa il dj TONY VERAX, con la sua vasta collezione di vinili e groove.



Il sabato sul LUCKY JACK STAGE la line up musicale si compone di BLACK BEAT MOVEMENT, gli alfieri milanesi del più moderno funk che dal vivo fonde svariati generi accomunati dalla matrice black, TOMMI E GLI ONESTI CITTADINI, la band a tutto punk rock fondata dal leader dei Porno Riviste, leggendaria della scena alternative anni '90, LOS PICIOS, l'unica band italiana in grado di interpretare l'autentico stile mariachi messicano, sombrero compreso. Il sabato sera non può chiudersi senza un party: a fare di MASH il luogo perfetto per una festa ci penseranno i ROLLOVER DJS maestri indiscussi della nu-disco nazionale.



MASH non è solo birra artigianale e musica live: a completare l’offerta della due giorni ci saranno incontri per dissertare sui temi della cultura birraria; il MASH BLACK MARKET, un mercatino dei vinili curato da Metropolis 2, uno dei punti di riferimento nazionali del collezionismo di dischi; in collaborazione con Radio Popolare, media partner della manifestazione, il MASH SWAPATHON ovvero un punto di raccolta di oggetti in regalo, secondo la tradizione di Passatel, trasmissione di Radio Popolare in onda ininterotamente dal 1993 (in parole povere: porta un oggetto che vuoi regalare e portatene a casa uno che trovi lì!)