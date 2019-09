Jova Beach Party, Jovanotti in concerto a Montesilvano: info e scaletta

Il Jova Beach Party si prepara ad andare in archivio. L’ultima data “in riva al mare” è quella di sabato 7 settembre, quando nel tratto di spiaggia libera in via Aldo Moro, tra via Marinelli e via Isonzo a Montesilvano (PE) Jovanotti recupera la data che era stata cancellata qualche settimana fa a Vasto. Il programma è simile a quello degli altri appuntamenti del tour: cancelli aperti dalle ore 14, musica al via dalle 16 circa, Jova sul palco atteso intorno alle 20.30. Al solito, occhio alle modifiche viarie sul lungomare della cittadina abruzzese: la chiusura al traffico da via Marinelli a via Torrente Piomba è già effettiva dalla mezzanotte di venerdì 30 agosto: i residenti che escono da via Isonzo sono obbligati a procedere in direzione sud. Da via Marinelli a via Torrente Piomba traffico limitato per consentire agli stabilimenti di rifornirsi. L’ordinanza è valida fino al 7 settembre, giorno in cui ci sarà la chiusura totale della strada. I biglietti per il concerto acquistati on line sul sito TicketOne.it con ritiro sul luogo dell’evento potranno essere ritirati, solo il giorno dell’evento, presso il Botteghino Jova Beach Party ubicato all’interno del Centro Commerciale Porto Allegro (Via Alberto D’ Andrea, 1, 65015 Montesilvano), dalle ore 10 alle ore 20:30.

Il “Jova Beach Party”

Nonostante le polemiche con le associazioni ambientaliste prima e quella sull’utilizzo dei volontari poi, il “Jova Beach Party” va avanti e andrà avanti come da programma lungo tutta l’estate anche dopo la cancellazione della data di Vasto. Dopo la cancellazione della data di Vasto, Jova ha mantenuto la promessa e aggiunto una nuova data in Abruzzo: quella di Montesilvano per la quale sono validi i biglietti già venduti per il concerto cancellato, oltre a quelli ancora in vendita sul circuito TicketOne (prezzo unico di 59,80 euro). L’artista toscano ha annunciato che la grande estate dei suoi Beach Party sarà chiusa da un evento finale in programma per il 21 settembre all’aeroporto di Linate: i biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne. Di seguito il cartellone completo degli eventi ancora in programma:

Sabato 7 settembre – Montesilvano (PE), Lungomare Aldo Moro

Sabato 21 settembre – Linate (MI), Aeroporto

La probabile scaletta

Come già nelle tappe precedenti, Jovanotti ripercorrerà la sua trentennale carriera con i suoi maggiori successi, dagli esordi rap di fine anni Ottanta di “Jovanotti for president” all’ultimo album in studio, “Oh, vita!”, datato 2017. Vedremo se ci sarà spazio per brani dall’ultimo “Jova Beach Party EP”, nato proprio nella fase di avvicinamento al tour estivo, almeno per il singolo “Nuova era” con Dardust. Il live dovrebbe durare un paio d’ore. Di seguito la scaletta del concerto dell’artista toscano di sabato 10 agosto scorso sulla spiaggia di Roccella Jonica: