Subsonica in concerto a Mondovì: info e scaletta

I Subsonica si apprestano a chiudere il cerchio del loro “8 tour estate 2019”: l’appuntamento di venerdì 6 settembre a Mondovì (CN), in occasione del Wake Up Festival, sarà la penultima data in programma per la tournée estiva (che si concluderà il giorno successivo ad Ancona). Prima di loro sul palco si esibirà Achille Lauro, mentre a seguire ci saranno i dj set di The Taste e Ilario Alicante. Di seguito trovate tutte le info utili per arrivare preparati al concerto: orari, biglietti, come arrivare e la possibile scaletta.

I Subsonica al Wake Up Festival di Mondovì: tutte le info sul concerto

“8 tour estate 2019”, la tournée estiva dei Subsonica, sta per concludersi con le ultime date della bella stagione. Il prossimo concerto in programma, penultimo live show in calendario, si terrà venerdì 6 settembre a Mondovì, in provincia di Cuneo. L’evento fa parte del programma di Wake Up Festival, che conferma come location la Mondovicino Arena del Parco Commerciale Mondovicino. Sul palco, prima dei Subsonica, si esibirà Achille Lauro; dopo i live la serata proseguirà con i dj set firmati The Taste e Ilario Alicante. L’orario di apertura dei cancelli è fissato alle 19:00, di seguito la timetable con tutti gli artisti:

21:00 – 22:00 Achille Lauro

22:00 – 23:30 Subsonica

23:30 – 00:15 The Taste

00:15 – 02:30 Ilario Alicante

I biglietti sono disponibili presso i locali convenzionati (consultate i social di Wake Up Festival) e nei punti vendita del circuito Ticketone, in alternativa è possibile acquistare il titolo d’accesso anche presso la cassa del festival il giorno stesso dell’evento. Il prezzo è di 28 euro + diritti di prevendita per il biglietto intero (posto unico in piedi) e di 16 euro + d.p. per il ridotto under 12. Il Mondovicino Outlet Village è facilmente raggiungibile in auto e con i mezzi pubblici: dall’autostrada uscita Mondovì; in treno e autobus – circolare urbana dalla stazione di Mondovì.

La possibile scaletta del concerto

Durante il loro “8 tour”, i Subsonica hanno presentato al pubblico le canzoni dell’ultimo album “8”, pubblicato il 12 ottobre 2018. Pertanto, in scaletta saranno presenti diversi brani estratti da quest’ultimo disco tra cui “Bottiglie rotte”, “Punto critico”, “Jolly Roger” e altri. Sicuramente, a Mondovì, i Subsonica porteranno in scena tutte le indimenticabili canzoni che hanno segnato la loro carriera, con una particolare attenzione riservata alle tracce di “Microchip emozionale”, album che quest’anno ha festeggiato i 20 anni. Presenti in scaletta “Discolabirinto”, “Colpo di pistola”, “Il cielo su Torino”, “Liberi tutti”, “Strade”, ma anche altri immancabili brani di successo come “Nuvole rapide”, “Nuova ossessione”, “Abitudine” e “Incantevole”. Di seguito riportiamo la scaletta seguita dalla band torinese durante le precedenti tappe estive dell’8 tour; le canzoni presentate al concerto di Mondovì potrebbero subire variazioni in base alle scelte degli artisti.