Ex-Otago in concerto ad Arezzo: info e scaletta

Saranno gli Ex-Otago gli headliner della Warehouse Decibel Fest 2019, che troverà posto nell’area verde San Zeno ad Arezzo venerdì 6 settembre. Una maratona di concerti con ingresso gratuito, a partire dalle 18, con il patrocinio del Comune e il contributo di Aisa Impianti, Sipra, Gizeh e il main sponsor C.M.G. Dalle 18 sul palco si alterneranno Cosima (vincitore del contest “Suono dunque sono”), Calimani, Ego, Cimini, Rancore e, per l’appunto, Ex-Otago. La band sarà ovviamente al gran completo con Maurizio Carucci (voce, tastiera, cori), Simone Bertuccini (chitarra acustica, chitarra classica, chitarra elettrica, basso, cori), Olmo Martellacci (tastiera, sintetizzatore, wurlitzer, basso, sassofono, flauto traverso, cori), Francesco Bacci (chitarra elettrica, charango, basso, armonium, cori) e Rachid Bouchabla (batteria, percussioni). I live iniziano alle 18, navetta gratuita andata/ritorno da piazza Guido Monaco con partenze dalle ore 20 fino alle 3 di notte.

L’estate volge al termine per gli Ex-Otago

Quello di Arezzo sarà il penultimo concerto dell’estate degli Ex-Otago, che poi chiuderanno il loro “La notte chiama Tour 2019” domenica 8 settembre in quel di Potenza, in piazza Don Bosco. Ma il gruppo ligure ha già annunciato una data nella sua Genova per il prossimo 15 febbraio: i biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne (i prezzi vanno dai 25 euro della Tribuna Est II settore numerato ai 40 euro delle Tribune nord e sud numerate). Un mega concerto per festeggiare un anno straordinario e anche per fare la storia, un’altra volta, della loro città. Dal febbraio 2019, infatti, sono stati tantissimi i riconoscimenti per la band rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo che ha appassionato tutti. Dal disco “Corochinato” con i singoli di successo “Tutto bene”, “Questa notte”, “Solo una canzone”, “La notte chiama” feat Izi, al docu-film “Siamo come Genova”. Dal tour autunnale con cui hanno riempito i club di tutta Italia, al bagno di folla del concerto del Primo Maggio a Roma. Il live, organizzato da Magellano Concerti, chiuderà in bellezza questo progetto e sarà una vera e propria sorpresa per tutti. Di seguito le date degli Ex-Otago ancora in programma:

Venerdì 6 settembre – Arezzo, Warehouse Decibel Fest

Domenica 8 settembre – Potenza, piazza Don Bosco

Sabato 15 febbraio – Genova, RDS Stadium

La probabile scaletta

Ci saranno tutti i successi che hanno portato gli Ex-Otago alla ribalta, ma anche qualche chicca dal passato, nella scaletta che la band genovese dovrebbe portare sul palco di Arezzo. Spazio anche alla cover di Fabrizio De Andrè “Amore che vieni, amore che vai”, inserita nella compilation-tributo “Faber Nostrum”. Di seguito, per farsi un’idea, la setlist che il gruppo ha eseguito sul palco dell’Arena della Versilia di Cinquale lo scorso 10 agosto: