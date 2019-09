Emis Killa in concerto a Sesto S. Giovanni: info, ospiti e scaletta

Appuntamento al Carroponte per l’ultimo concerto di Emis Killa in occasione del suo “Supereroe Tour” in data 8 settembre 2019. Per l’occasione non solo una grande scaletta, ma anche tanti ospiti facenti parte della scena rap che conta. Emis Killa scrive: «Per celebrare il successo di questo disco, farò uno show molto più sostanzioso del solito, suonerò per due ore circa e proporrò roba del nuovo e del vecchio repertorio, oltre che vari featuring rilasciati in carriera. Sarà un live pieno zeppo di ospiti, alcuni li annunceremo, altri li terremo nascosti per creare la sorpresa sul momento. Per chi è già stato al Fabrique a febbraio: non sarà lo stesso show».

Emis Killa in concerto a Sesto San Giovanni: info biglietti e location

I biglietti per il concerto dell’8 settembre al Carroponte di Emis Killa sono ancora disponibili sul circuito di prevendita online TicketOne e presso tutti i rivenditori autorizzati. Per un posto unico, il prezzo è di 34,50 euro, diritti di prevendita inclusi. Per motivi di bagarinaggio, non sarà possibile acquistare più di 6 biglietti per singolo account creato. Carroponte si trova in via Granelli, a Sesto San Giovanni: il concerto avrà inizio alle ore 21, ma si consiglia di arrivare sul posto con largo anticipo per evitare la calca.

Emis Killa in concerto a Sesto San Giovanni: gli ospiti annunciati

Tra gli ospiti svelati per il concerto di Carroponte dell’8 settembre ci sono Achille Lauro e Boss Doms. Seguirà Geolier, il rapper napoletano con cui Emis Killa ha duettato nel brano intitolato “Como te”. Direttamente da Cinisello Balsamo arriva invece Vegas Jones, uno dei nomi più attesi della serata.

L’8 settembre salirà sul palco anche Nayt, artista che si sta facendo conoscere in questo periodo grazie al successo del “Machete Mixtape 4” e del suo duetto con Clementino. Seguono altri tre nomi che faranno tremare le impalcature: Marracash, Nerone e Fred De Palma.

Emis Killa in concerto a Sesto San Giovanni: la scaletta

Data la novità e la grande quantità di ospiti che saranno presenti sul palco, è difficile riuscire a comprendere la struttura e l’entità della scaletta conclusiva del “Supereroe Tour” di Emis Killa. Non mancheranno però i singoli estratti dall’ultimo disco, certificato Platino: “Rollercoaster”, “Fuoco e benzina” e “Tijuana”, ma anche canzoni più iconiche tratte dal suo repertorio e qualche featuring che nessuno può perdersi. Per avere un’idea generale di quella che sarà la scaletta, eccovi la setlist dell’artista per il suo ultimo mega evento al Fabrique di Milano, tenendo presente che l’elenco sarà soggetto a variazioni: