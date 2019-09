Salmo in concerto a Catania: info e scaletta

Proseguono le tappe estive del “Playlist Summer Tour” di Salmo: tra le ultime date in programma per la bella stagione c’è l’appuntamento a Catania. Il rapper sardo si esibirà nella serata di venerdì 6 settembre sul palco allestito a Villa Bellini per la rassegna “Estate catanese”. Di seguito trovate tutte le info per arrivare preparati al primo dei suoi concerti siciliani dell’estate 2019: orari, biglietti e le possibili canzoni in scaletta.

Salmo a Catania: tutte le info sul concerto

Lo scorso inverno Salmo è stato protagonista di una tournée interamente sold out nei più importanti palazzetti italiani, e ora, con la bella stagione, i concerti stanno continuando sui palchi all’aperto e nei festival estivi. Mancano ancora poche date alla fine del “Playlist Summer Tour”, queste sono le restanti occasioni dell’estate 2019 per non perdersi i live di Salmo: venerdì 6 settembre a Catania, domenica 8 settembre a Palermo e mercoledì 11 settembre a Parma. Concentrandoci sull’imminente data catanese, il rapper sardo porterà la sua musica sul palco di Villa Bellini, il principale parco della città. Situato in pieno centro storico, è considerato uno dei giardini più belli d’Europa. I biglietti per assistere al concerto di Salmo per “Estate catanese” sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. Il prezzo è di 30 euro + diritti di prevendita, posto unico in piedi. L’orario d’inizio dello show è previsto per le 21:30, si consiglia comunque di arrivare con anticipo e consultare i social di Salmo e di Vivo Concerti per restare aggiornati sugli orari ufficiali.

La possibile scaletta del concerto

Già ben noto nella scena hip hop italiana, il successo di Salmo è cresciuto esponenzialmente grazie alla pubblicazione del suo ultimo album “Playlist”, uscito il 9 novembre 2018 per Sony Music e ricco di collaborazioni con artisti come Fabri Fibra, Coez, Sfera Ebbasta, Nitro e Nstasia. Il disco ha battuto ogni record su Spotify, con oltre 9.956.884 ascolti in un solo giorno, e per la prima volta un artista italiano si è collocato nella Global Chart con ben otto pezzi. Attualmente, “Playlist” ha conquistato ben quattro dischi di platino (certificazione FIMI). Durante il concerto di venerdì 6 settembre 2019 a Catania, non potranno mancare molti dei brani che compongono il disco: pezzi come “90min”, “Il cielo nella stanza”, “Cabriolet”, “Perdonami”, “PxM”, “Stai zitto”, “Ricchi e morti”. Sicuramente presenti anche le tracce dell’ultima pubblicazione discografica con la Machete crew: “Machete Mixtape 4”. Oltre alle nuove canzoni, il rapper porterà sicuramente in scena anche i suoi precedenti successi, brani cardine della sua carriera come “1984”, “Mic taser”, “Russell Crowe” e “S.A.L.M.O.”. Di seguito riportiamo la scaletta seguita da Salmo durante gli ultimi concerti del “Playlist Summer Tour”; le canzoni presentate a Catania potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.