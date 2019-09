Periferie dell'Infinito, vite raccontate da Davide Catinari

Parole, musica e segni per raccontare esistenze al limite, vissute e terminate pericolosamente, in bilico tra libertà individuale e tormenti interiori di un percorso circolare, che si apre e si chiude nel corso di una vita, una come tante. I racconti scritti da Davide Catinari scorrono insieme alle suggestioni visive di Gildo Atzori e al commento sonoro di Samuele Dessì e Nico Meloni (Dorian Gray), attraversando una linea temporale sospesa tra la Hollywood degli anni '20 e le avanguardie europee degli anni 60', dove si accendono e si spengono le vite di Pepi Lederer, aspirante icona dell'America di Fitzgerald, Alberto Greco, poeta e pittore argentino inventore dell'informalismo, Francesca Woodman, rivoluzionaria fotografa statunitense. Lo spettacolo, diviso in tre parti, comprende una sezione di natura teatrale, articolata sull'interazione fra la narrazione e la realizzazione di disegni e immagini liquide in tempo reale, un segmento di action painting e un ultimo atto di carattere più specificatamente musicale, composto da canzoni originali dei Dorian Gray Mc.



"Periferie dell'infinito è una performance di letture, musica e immagini, mescolate in un percorso immaginario tra socialità, alienazione, vita, morte, stazioni immaginarie dell’esistenza di ogni essere umano, passeggero senza bagaglio nel viaggio quotidiano al centro di se stesso, confuso nella marginalità di un infinito che non gli appartiene e gli é impossibile comprendere. Questo non significa che la vita stessa non possa trasformarsi in una sfida senza vincitori, diventando un'opera d'arte o un'esperienza estrema, ma in ogni essere umano esiste un confine che non tutti hanno il coraggio di attraversare.Periferie dell'Infinito è un evento costruito su quel confine", commenta Davide Catinari.



Giovedì 5 settembre

I CORTILI DI AGO - MODENA

Largo Porta Sant’Agostino 228

ore 21.30 - ingresso libero



Venerdì 6 settembre

CHILLE DE LA BALANZA - FIRENZE

Via di San Salvi 12

ore 21.45 - Ingresso 15 12 10 8 euro. Prenotazione consigliata. Posti limitati.



Sabato 7 settembre

MEDINART 7.0 - SAMASSI (VS)

Parco Tematico della Terra Cruda

V. Amsicora 5

ore 21 - ingresso libero