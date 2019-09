(@BassoFabrizio)



C'è un riassunto che diventa una fame difficilmente saziabile. Perchè GionnyScandal sceglie come prima traccia del suo nuovo disco Black Mood...Black Mood, appunto, e ascoltandola capisci che come l'introduzione di un libro ti offre la nota dolce per entrare nell'opera. Potresti fermarti lì ma non accade. perchè anche chi, come me, fatica col rap e le sue varie sfumature (qui siamo nell'emo-trap) questa volta non si sente un alieno paracadutato in un mondo non suo. E quindi l'album scivola veloce, ogni volta donando una nuovo sfumatura, una rima che ti era sfuggita, un concetto che assorbi solo al secondo passaggio.



Cosa è l'emo-trap?

Il mio genere. Una crasi di generi diversi. Nell’album si sentono molto le mie influenze pop punk ed Emo così come il mio passato in una band.

Ti sei divertito con le chitarre?

Eccome. Le ho suonate tutte, ammetto che è stato molto figo.

In tour ti ci vorrà un Tir apposito.

E' tutto più semplice. Saremo in pochi, in quattro compreso me cui si aggiungeranno le mie due chitarre.

L'anima di Black Mood?

Riassumere l'album in una canzone.

Ansia da urgenza?

Partiamo dal presupposto che sto sempre male. Ma è altrettanto vero che non è normale che vada tutto bene. Qui parlo anche di depressione, il male sottile che da sempre mi fa compagnia.

Però si respira fiducia.

Bisogna anche rassicurare.

Ascoltare Black Mood è come sfogliare un album di fotografie.

In effetti ci sono alcuni brani che nascono come fossero una immagine. Avevo bisogno di mettermi a nudo, ci ho lavorato un anno e mezzo.

Rifletti sulle conseguenze delle tue parole?

Non molto, quando scrivo non penso alle reazioni di chi ascolta ma se c'è un obiettivo che tengo sempre ben presente è riportare le persone a guardarsi negli occhi.

Il senso di responsabilità?

Quello dovrebbe provenire dai genitori. Se io dovessi cantare quello che la gente vuole sentirsi dire sarei limitato. ma chiunque sarebbe limitato in un simile contesto.

Avresti voglia di andare all'estero?

Andrei a New York col primo volo ma sono italiano e quindi questo è il mio paese. Anche se l'album lo ho mixato e masterizzato negli States.

Sei tu il Sad Boy della canzone?

Io sono trasparente. nel bene come nel male.

Ora dove porti Black Mood?

Ci sono gli instore, poi qualche data europea e quindi nove date in Italia.

E siamo al 2019. Nel 2020 che prevedi?

Ci penserò. Ora sono concentrato sulla promozione. Mi muovo un po' alla volta, ti aspetto in concerto e ne parliamo.



A partire da venerdì 6 settembre, giorno di uscita del disco, GionnyScandal sarà impegnato nel Black Mood instore tour che lo vedrà protagonista in tutta Italia per l’atteso incontro con i fan: partirà proprio il 6 Settembre con un doppio appuntamento a Como e Milano per proseguire il 7 a Torino e Varese, l’8 a Palermo, il 9 Catania e Messina, il 10 a Cosenza e Gioia Tauro, l’11 a Brindisi e Taranto, il 12 a Foggia e Bari, il 13 a Salerno e Napoli, il 14 a Caserta e Frosinone, il 15 a Roma e Latina, il 16 ad Ancona e Pescara, il 17 a Modena, il 18 a Bologna, il 19 a Padova e Mestre, il 20 a Lucca e Firenze e il 21 a Genova e La Spezia.



Dopo un assaggio dal vivo in Europa il 26 ottobre ad Amsterdam, il 28 a Londra e il 29 a Barcellona, GionnyScandal sarà impegnato a novembre 2019 in un tour nazionale nei più prestigiosi club della penisola italiana. Il Black tour partirà il 7 Novembre da Napoli per proseguire l’8 a Modugno (BA), il 9 a Catania, il 14 Roma, il 15 a Firenze, il 17 a Torino, il 22 a Bologna, il 23 a Padova e il 28 Milano.



I biglietti sono già disponibili su Ticketone.