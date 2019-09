Loredana Bertè in concerto a Milano: info e scaletta

Loredana Bertè prosegue il suo tour estivo: mancano ancora poche date per non perdersi l’esibizione live di una delle voci più iconiche della musica italiana. La prossima tappa in programma per il “Liberté Summer Tour 2019” sarà a Milano: la regina del rock si esibirà mercoledì 4 settembre al Carroponte di Sesto San Giovanni. Di seguito trovate tutte le info utili per arrivare preparati al concerto: orari, biglietti, come arrivare e le canzoni in scaletta.

Loredana Bertè al Carroponte: tutte le info sul concerto

Lo stile graffiante e punk di Loredana Bertè sta per arrivare a Milano: la prossima data in programma per il “Libertè Summer Tour 2019” si terrà al Carroponte di Sesto San Giovanni. L’appuntamento è per la serata di mercoledì 4 settembre; l’apertura dei cancelli è prevista per le ore 19:00, mentre lo show della regina del rock italiano inizierà alle ore 21:30. I biglietti sono ancora disponibili su circuito Mailticket (sono online), Vivaticket e TicketOne (entrambi sia online che nei punti vendita autorizzati). Il prezzo è di 35 euro + diritti di prevendita. Il Carroponte si trova in via Luigi Granelli 1 a Sesto San Giovanni, nella prima periferia milanese. La location è facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici: metrotranvia - linea 31, bus linee 728, 708 e 713, circa 10 minuti a piedi dalle fermate della metropolitana di Sesto Marelli e Sesto Rondò (linea M1 rossa) e Bignami (linea M5 lilla). Per chi desidera arrivare in auto i parcheggi consigliati dal festival sono i seguenti: viale Fulvio Testi - parcheggio ingresso parco nord (via Clerici) e parcheggio ingresso concessionaria Renault (via Milanese), via XX Settembre - parcheggio ingresso concessionaria, via Milanese 10 – parcheggio del Centro Commerciale Centro Sarca aperto fino alle ore 01:00.

La possibile scaletta del concerto

Il tour estivo 2019 di Loredana Bertè è a supporto del suo nuovo album “LiBertè”, uscito il 28 settembre 2018 e ripubblicato a febbraio 2019 nella speciale Sanremo Edition con l’aggiunta del brano sanremese “Cosa ti aspetti da me” e due medley registrati dal vivo durante il tour teatrale 2018-2019. Pertanto, durante il concerto al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI) non potranno mancare i brani che compongono quest’ultimo disco, tra cui “Maledetto Luna Park”, “Babilonia”, “Anima carbone” e il tormentone della scorsa estate in featuring con i Boomdabash “Non ti dico no”. Loredana Bertè porterà sicuramente in scena anche il nuovo singolo estivo 2019 “Tequila e San Miguel”, scritto da Tommaso Paradiso e Calcutta, con la produzione a firma del duo Takagi & Ketra. Ovviamente immancabili in scaletta anche i grandi successi senza tempo che hanno segnato la carriera della nostra regina del rock, canzoni come “Il mare d’inverno”, “Non sono una signora”, “Sei bellissima”, “E la luna bussò”. Di seguito riportiamo la scaletta seguita dalla Bertè durante i precedenti concerti del “Liberè Summer Tour 2019”, ricordando che le canzoni presentate a Milano potrebbero subire variazioni in base alle scelte dell’artista.