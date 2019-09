Subsonica in concerto a Prato: info e scaletta

Mancano ancora poche tappe alla fine del tour estivo 2019 firmato Subsonica: il prossimo appuntamento in calendario si terrà lunedì 2 settembre a Prato, nella cornice di Piazza Duomo, in occasione del festival Settembre / Prato è Spettacolo. Di seguito trovare tutte le info per arrivare preparati al concerto: gli orari, i biglietti e la possibile scaletta seguita dalla band torinese.

I Subsonica a Prato: tutte le info sul concerto

“8 tour estate 2019”, la tournée estiva dei Subsonica, sta per concludersi con le ultime date della bella stagione. Il prossimo concerto è in programma per la serata di lunedì 2 settembre a Prato. Il live della celebre band torinese andrà in scena nella “Piazza della musica”, ovvero Piazza Duomo, in occasione della quinta edizione del festival Settembre / Prato è Spettacolo. I biglietti per assistere allo show sono disponibili in cassa dalle ore 18:00, mentre l’apertura dei cancelli è fissate per le 20:00. L’inizio del concerto dei Subsonica è previsto per le 21:00. È ancora possibile acquistare i biglietti anche online e nei punti vendita autorizzati dei circuiti Ticketone e Box Office Toscana. Il prezzo è di 28 euro + diritti di prevendita per i posti parterre in piedi e di 35 euro + d.p. per i posti a sedere in tribuna non numerata. L’ingresso in Piazza Duomo sarà consentito da via Buonfanti e via Garibaldi. Il centro storico di Prato è facilmente raggiungibile dalla stazione di Prato Porta al Serraglio, situata a cento metri da Piazza Duomo. In alternativa anche la stazione di Prato Centrale permette l’arrivo in Piazza Mercatale e Piazza Duomo, distanti cinque minuti a piedi. Per chi desidera raggiungere la venue in auto è possibile parcheggiare al prezzo speciale di 1 euro al Parcheggio del Serraglio (il più vicino), oppure gratuitamente dalle ore 20:00 al Parcheggio Piazza del Mercato Nuovo, Parcheggio Piazza Mercatale e Parcheggio Porta Fiorentina.

La possibile scaletta del concerto

Nel corso delle date estive del loro “8 tour”, i Subsonica stanno presentando al pubblico le canzoni dell’ultimo album “8”, pubblicato il 12 ottobre 2018. Nella scaletta dell’8 tour estate 2019, quindi, sono presenti diversi brani estratti da quest’ultimo disco tra cui “Bottiglie rotte”, “Punto critico”, “Jolly Roger” e altri. Sicuramente la band torinese riserverà ampio spazio a tutte le indimenticabili canzoni che ne hanno segnato la carriera, con una particolare attenzione riservata alle tracce di “Microchip emozionale”, album che quest’anno compie 20 anni. Presenti in scaletta “Discolabirinto”, “Colpo di pistola”, “Il cielo su Torino”, “Liberi tutti”, “Strade”, ma anche altri immancabili brani di successo come “Nuvole rapide”, “Nuova ossessione”, “Abitudine” e “Incantevole”. Di seguito riportiamo la scaletta seguita dai Subsonica durante le precedenti tappe estive dell’8 tour; le canzoni presentate al live di Prato potrebbero subire variazioni in base alle scelte della band.