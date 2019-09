Loredana Berté in concerto a Carroponte, info e scaletta

E’ la regina del rock italiano e per ogni esibizione ha un look sorprendentemente particolare che puntualmente fa parlare e a lascia il segno. Loredana Bertè è impegnata nel suo LiBertè tour e mercoledì 4 settembre, farà tappa a Milano, precisamente al Carroponte a Sesto San Giovanni. Di seguito trovate tutte le informazioni utili per arrivare pronti al live di questa sera: orari, ingresso e la scaletta del concerto.

Loredana Bertè, i look più stravaganti della formidabile cantante

Loredana Bertè: il tour

E’ iniziato lo scorso luglio il lungo tour di Loredana Bertè che continuerà fino alla fine di settembre toccando molte città italiane. Unica ed eclettica la sorella dell’indimenticabile Mia Martini mercoledì 4 settembre farà cantare il pubblico milanese a suon di successi e tormentoni estivi. I biglietti sono ancora disponibili e hanno un costo di circa 40 euro. L’orario d’inizio del live è previsto per le 21:30 ma l’ingresso ai fan sarà concesso già dalle ore 19:00. Dopo la tappa di mercoledì la sorprendente Loredana continuerà con il live del LiBertè tour in altre città italiane:

7 settembre 2019 Modena, Arena sul Lago

14 settembre 2019 Palermo, Teatro di Verdura

24 settembre 2019 Lugano, Palazzo dei Congressi

28 settembre 2019 Aprilia (LT), Piazza Roma

LiBertè Tour: la scaletta

L’artista calabrese nei precedenti concerti ha proposto dal vivo i brani più importanti della sua carriera, ma anche gli ultimi successi come Cosa ti aspetti da me, Non ti dico no e il suo nuovo singolo Tequila e San Miguel che vede la collaborazione di Takagi e Ketra. Al momento non è ancora stata resa ufficiale ma considerando i live precedenti vi proponiamo quella che potrebbe essere la possibile scaletta del live a Carroponte mercoledì 4 settembre.

1. Maledetto Luna Park

2. Il mare d’inverno

3. Babilonia

4. Notti senza luna

5. Una donna come me

6. Cosa ti aspetti da me

7. Messaggio dalla luna

8. Medley jazz

9. Mi manchi

10. Davvero

11. Luna

12. Io ballo sola

13. Medley Indocina

14. Liberté

15. Anima carbone

16. Dedicato

17. Non sono una signora

18. Sei bellissima

19. Tequila e San Miguel

20. Non ti dico no

21. E la luna bussò

22. In alto mare