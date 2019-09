Con un tweet pubblicato sul suo profilo ufficiale pochi istanti prima dell'orario in cui era prevista anche la sua esibizione al Fall in Love Festival , Liam Gallagher ha annunciato di rinunciare a cantare dopo aver appreso che il palco non sarebbe stato sicuro.

Era tutto pronto, anche Liam lo era. Aveva affrontato un viaggio in aereo che lo aveva portato a Bucarest per esibirsi sul palco insieme a Disclosure, Kaiser Chiefs, Underworld e De La Soul. Qualcosa però non è piaciuto al cantante e ha deciso di rinunciare a esibirsi dutante il Fall in Love Festival. In un tweet ha spiegato il motivo per il quale ha preferito rimanere dietro le quinte: “la sicurezza prima di tutto”.

Liam Gallagher: da frontman degli Oasis a solista

William John Paul Gallagher, conosciuto come Liam Gallagher è nato a Burnage il 21 settembre 1972. E’ stato la prima voce e autore di alcuni testi di uno dei gruppi più amati nella storia della musica internazionale, gli Osasis, ma dal 2016 ha intrapreso la carriera da solista. Nel 2017 ha pubblicato il suo primo album, As You Were anticipato dalla pubblicazione dei singoli Wall of Glass, Chinatown, For What It's Worth e Greedy Soul. Il disco ha ottenuto un disco di platino per la vendita di oltre 300 mila copie.

Liam Gallagher: la passione per la moda

Liam è anche un amante e appassionato della moda, in particolar modo del brand sportivo Adidas. Infatti, proprio qualche giorno fa ha annunciato, sempre sul suo profilo twitter, di aver contribuito alla realizzazione di un nuovo modello di sneakers Spezial in edizione limitata creata in collaborazione con Our Kid sul modello della classica Spezial.

I prossimi appuntamenti

Il prossimo 20 settembre uscirà il suo nuovo album "Why me? Why not.", e tornerà a esibirsi nel nostro Paese a febbraio, per due date in programma al Palazzo dello Sport di Roma e al Mediolanum Forum di Assago, a Milano.