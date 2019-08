Jova Beach Party, Jovanotti in concerto a Viareggio: info e scaletta

Sarebbe dovuta essere la data finale del Jova Beach Party quella di sabato 31 agosto a Viareggio. Ma poi il concerto di “recupero” a Montesilvano di sabato 7 settembre (a rimpiazzare la data annullata a Vasto) e la mega-festa finale all’aeroporto di Linate sabato 21 settembre hanno reso il secondo appuntamento dell’estate di Jova sulla costa toscana il terzultimo della sua lunghissima estate in musica. Come anticipato, Lorenzo torna a Viareggio ad un mese dal successo del live del 30 luglio, sempre al Muraglione della Darsena e lo spettacolo è già sold out da settimane. Sul palco con Jovanotti i suoi compagni di sempre: Saturnino, Riccardo Onori, Christian 'Noochie' Rigano, Gianluca Petrella, Franco Santernecchi, Leo di Angilla. Anche stavolta, però, non mancheranno gli ospiti, che si alterneranno sul palco a partire dalle ore 16: Club Paradiso, Ackeejuice Rockers, Dee Jay Mazzz, Bantou Mentale, The Di Maggio Connection e Willie Peyote. Diversi i mezzi per raggiungere l’area del concerto, che aprirà i cancelli alle ore 14. Per chi arriva in auto, la Darsena resterà chiusa al traffico dalle 10 del mattino, per cui da evitare assolutamente viale dei Tigli (da sud), interdetto al traffico, e il centro di Viareggio (da nord). Si consiglia di arrivare in treno, visti i rinforzi voluti da Ferrovie dello Stato, mentre lo staff di Jovanotti ha messo a disposizione una “Jova Boat”, che collegherà con l’Isola d’Elba.

Il “Jova Beach Party”

Nonostante le polemiche con le associazioni ambientaliste prima e quella sull’utilizzo dei volontari poi, il “Jova Beach Party” va avanti e andrà avanti come da programma lungo tutta l’estate anche dopo la cancellazione della data di Vasto. Dopo la cancellazione della data di Vasto, Jova ha mantenuto la promessa e aggiunto una nuova data in Abruzzo: si terrà a Montesilvano il prossimo 7 settembre, saranno validi i biglietti già venduti per il concerto cancellato. L’artista toscano ha annunciato che la grande estate dei suoi Beach Party sarà chiusa da un evento finale in programma per il 21 settembre all’aeroporto di Linate: i biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne. Di seguito il cartellone completo degli eventi ancora in programma:

Sabato 31 agosto – Viareggio (LU), Spiaggia del Muraglione SOLD OUT

Sabato 7 settembre – Montesilvano (PE), Lungomare Aldo Moro

Sabato 21 settembre – Linate (MI), Aeroporto

La probabile scaletta

Come già nelle tappe precedenti, Jovanotti ripercorrerà la sua trentennale carriera con i suoi maggiori successi, dagli esordi rap di fine anni Ottanta di “Jovanotti for president” all’ultimo album in studio, “Oh, vita!”, datato 2017. Vedremo se ci sarà spazio per brani dall’ultimo “Jova Beach Party EP”, nato proprio nella fase di avvicinamento al tour estivo, almeno per il singolo “Nuova era” con Dardust. Il live dovrebbe durare un paio d’ore. Di seguito la scaletta del concerto dell’artista toscano di sabato 10 agosto scorso sulla spiaggia di Roccella Jonica: