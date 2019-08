Eels in concerto a Prato: info e scaletta

Appuntamento da non perdere a Prato per gli estimatori dell’alternative rock americano. L’1 settembre gli Eels suoneranno nella città toscana nell’ambito della rassegna Settembre Prato È Spettacolo. Il concerto si terrà presso piazza Duomo e vedrà la partecipazione anche dei Flaming Lips, altra grande band che torna in Italia dopo la data di Milano dello scorso novembre. Una serata ricca di emozioni per chi da sempre apprezza la musica di Mark Oliver Everett aka Mr. E, frontman e anima degli Eels: «Il mondo è un casino. Il cambiamento inizia dal tuo giardino e sono abbastanza ottimista da credere che questo semplice pensiero possa riuscire a cambiare il mondo». Queste le recenti dichiarazioni dell’artista che è in tour da aprile con il suo gruppo.

Gli ultimi album degli Eels e dei Flaming Lips

Gli Eels hanno attraversato gli Stati Uniti da est ad ovest, fino ad arrivare in Europa durante l’estate. L’1 settembre si esibiranno a Prato, mentre il giorno successivo saranno di scena al Circolo Magnolia di Segrate (Milano). I biglietti per entrambi gli show sono disponibili su TicketOne. Per il concerto di Prato esistono due tipologie di ticket. Il posto in piedi costa 40 euro + prevendita, mentre il posto a sedere numerato costa 45 euro + prevendita. Come detto sul palco ci saranno anche i Flaming Lips, band conosciuta soprattutto per i suoi stravaganti show ricchi di costumi e scenografie particolari, palloni gonfiabili, marionette, proiezioni video e giochi di luci. La band ha pubblicato lo scorso anno “Greatest Hits Vol. I”, che ripercorre venticinque anni di carriera e ad aprile invece è uscito “King’s Mouth”, progetto che vede la collaborazione di Mick Jones dei Clash. È il quindicesimo album in studio, un concept album concepito come la colonna sonora di una mostra d'arte. Gli Eels invece hanno pubblicato l’ultimo album ad aprile 2018. “The deconstruction” è arrivato a quattro anni di distanza dal precedente. Le canzoni sono state registrate sporadicamente in un lungo periodo di tempo durante il quale il frontman ha recitato in una serie tv, si è sposato ed è diventato padre. Nelle sue intenzioni i brani sono nati senza l’idea di creare un album.

La possibile scaletta del concerto di Prato

Gli Eels sono in tour da mesi e recentemente stanno attraversando l’Europa con il loro World Tour. La scaletta del concerto di Prato dovrebbe ricalcare quella delle ultime date, come ad esempio il live tenutosi a Stoccolma il 29 agosto. Questa la probabile scaletta:

Out in the Street (The Who cover) Mississippi Delta (Bobbie Gentry cover) Raspberry Beret (Prince cover) Bone Dry Dog Faced Boy Flyswatter Dirty Girl P.S. You Rock My World Fresh Feeling Novocaine for the Soul My Beloved Monster I Need Some Sleep I Like Birds I Like the Way This Is Going Tremendous Dynamite Mr. E's Beautiful Blues Souljacker, Part I Prizefighter

Dopo le tappe di Prato e Milano, gli Eels si esibiranno a Barcellona, Santiago de Compostela e Lione, dove si chiuderà il lungo tour iniziato ad aprile.