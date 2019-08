Carl Brave in concerto a Brescia: info e scaletta

Sta per concludersi il “Notti Brave Summer Tour” di Carl Brave: tra le ultime tappe estive in programma c’è l’appuntamento al Brescia Summer Music. Il rapper – cantautore romano si esibirà al festival bresciano sabato 31 agosto, sul palco allestito in Piazza della Loggia. Di seguito trovate tutte le info utili per arrivare preparati al concerto: gli orari, i biglietti, le indicazioni su come arrivare e le possibili canzoni in scaletta.

Carl Brave al Brescia Summer Music: tutte le info sul concerto

Quest’estate restano ancora poche occasioni per non perdersi i live di Carl Brave, che negli ultimi mesi ha girato i festival di tutta Italia con il suo “Notti Brave Summer Tour”. Il prossimo concerto in calendario si terrà sabato 31 agosto a Brescia, in Piazza della Loggia. Lo show fa parte del programma di Brescia Summer Music, il festival contenitore dei principali concerti dell’estate bresciana, che per l’edizione 2019 ha ospitato alcuni tra i più quotati artisti italiani e star del rock internazionale. La musica di Carl Brave animerà Piazza della Loggia dalle ore 21:00. I biglietti per assistere al live sono disponibili su circuito Ticketone e Vivaticket, online e nei punti vendita autorizzati. Il prezzo (posto unico in piedi) è di 25 euro, diritti di prevendita inclusi. Piazza della Loggia è facilmente raggiungibile in auto (parcheggio consigliato Vittoria Park) o con i mezzi pubblici: autobus (linea 15 – Via Dante / Linee 3 e 12 – C.so Magenta / Linea 9 – Via Verdi / Linee 2, 6, 10, 11, 17 – Via Mazzini), metropolintana (fermata Vittoria).

La possibile scaletta del concerto

Durante il tour estivo 2019, Carl Brave sta presentando live al pubblico i brani protagonisti dei suoi album “Notti Brave” e “Notti Brave (After)”, la fortunata serie d’esordio solista pubblicata nel corso dello scorso anno. In scaletta, quindi, possiamo inevitabilmente aspettarci le sue canzoni più famose e apprezzate dal pubblico, tra cui “Fotografia”, “Chapeau”, “Camel blu”, “Malibu” e tanti altri brani tutti da cantare. Sicuramente ci sarà spazio anche per i singoli più recenti: “Vivere tutte le vite” di Elisa, a cui Carl Brave ha preso parte per una nuova versione, “Merci” e “Posso”, brano realizzato con la collaborazione di Max Gazzè. Per i fan affezionati al progetto Carl Brave x Franco126 non potranno mancare canzoni come “Polaroid”, “Pellaria”, “Alla tua”, “Sempre in due” e “Noccioline”. Carl Brave sarà accompagnato sul palco dalla sua band: Simone Ciarocchi (batteria), Lucio Castagna (percussioni), Mattia Castagna (basso), Lorenzo Amoruso (chitarra), Massimiliano Turi (chitarra), Valerio D’Ambrosio (tastiere), Adalberto Baldini (sax), Edoardo Impedovo (tromba), Gabriele Tamiri (tromba). Di seguito riportiamo la scaletta seguita durante le precedenti tappe del “Notti Brave Summer Tour”; le canzoni portante in scena sul palco di Piazza della Loggia a Brescia potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.