Beat Festival Empoli: info, programma e artisti

Nato nel 2015, il Beat Festival Empoli è divenuto in breve tempo uno dei festival più apprezzati di tutta Italia. Nel 2018 sono state registrati oltre 100 mila spettatori, dati che hanno spinto l’organizzazione ad alzare ulteriormente l’asticella e a proporre una kermesse originale e ricca di contenuti. La location è il Parco di Serravalle e dal 30 agosto al 6 settembre lo spazio sarà dedicato alla musica, allo sport, al divertimento e alla cultura. Gli spettacoli si terranno in tre aree ben distinte: Main Stage, Jump Rock Arena e Orme Radio Mini Stage. Il primo ospiterà concerti a pagamento, il secondo prevede dj set e band emergenti mentre l’ultimo della lista è dedicato alla radio che farà da intrattenimento ai tanti spettatori attesi.

Franco126, Clavdio, Fulminacci nel cast

Ad aprire la quinta edizione del Beat Festival Empoli saranno Clavdio e Fulminacci, due degli artisti emergenti più interessanti del 2019. Entrambi si esibiranno il 30 agosto in due spettacoli ad ingresso gratuito, mentre il giorno successivo la scena sarà tutta di The Bloody Beetroots. L’1 settembre è in programma il concerto di Franco126. Sarà una delle ultime date di quest’anno dopo un lunghissimo tour prima nei club italiani e poi nei festival italiani più importanti. Lo spettacolo del cantautore omaggia anche la figura di Franco Califano, fonte di ispirazione e punto di riferimento dell’artista. Per farlo nella prima parte del tour Franco126 ha dato vita ad un medley dedicato al cantautore cantando “Io non piango” e “La mia libertà”, due delle canzoni più apprezzate dallo stesso artista. Al Beat Festival Empoli ci sarà ovviamente spazio anche per le sue canzoni più importanti tratte dall’album “Stanza Singola”. Giovedì 5 settembre i Fast Animals and Slow Kids animeranno la serata, mentre il gran finale, previsto per il 6 settembre, è affidato a La Rappresentante di lista e Cosmotronic, la straordinaria crew di dj che ha fatto ballare tutta Italia.

Il programma del Beat Festival Empoli

Questo il programma completo del Beat Festival Empoli 2019:

Venerdì 30 agosto Clavdio, Fulminacci e Legno

Sabato 31 agosto The Bloody Beetroots, Il mago, Wajad

Domenica 1 settembre Franco 126, Psicologi, Halba & Foldino

Giovedì 5 settembre Fast Animals and Slow Kids, Rovere, Bonsai Bonsai

Venerdì 6 settembre La Rappresentante di lista, Ivreatonic

Il programma della Jump Arena:

30 AGOSTO

17:00 – 17:30 Growing Bloom

17:30 – 18:00 Le Pietre Dei Giganti

18:00 – 18:30 DBD

18:30 – 19:00 Le Zampe di Zoe

19:00 – 19:30 MICHELE

19:30 – 20:00 The Friendly Robot Company

20:00 – 20:30 Full Band

31 AGOSTO

17:00 – 17:30 B.O.B.

17:30 – 18:00 Atti Osceny Rock Band

18:00 – 18:30 District 13

18:30 – 19:00 Phoho

19:00 – 19:30 Acid Brains

19:30 – 20:00 Vivi X Caso

20:00 – 20:30 Toni Venice

1 SETTEMBRE

17:00 – 17:30 WorldPlan

17:30 – 18:00 C a N D R E V a

18:00 - 18:30 Officina del Suono

18:30 – 19:00 Le Pande Gialle

19:00 – 19:30 Edy

19:30 – 20:00 Giovane Giovane

20:00 – 20:30 EGO FULL ROCK

5 SETTEMBRE

17:00 – 17:30 Aridopachi

17:30 – 18:00 Alessandro Baro

18:00 – 18:30 Giulio Berezuski

18:30 – 19:00 Dirty Bench

19:00 – 19:30 Baretto Way

19:30 – 20:00 SUVARI - musica

20:00 – 20:30 Metropol

6 SETTEMBRE

17:00 – 17:30 X

17:30 – 18:00 Overhead

18:00 – 18:30 Lift

18:30 – 19:00 Italian Meatballs

19:00 – 19:30 Cubi Rossi

19:30 – 20:00 blue blast

20:00 – 20:30 Tōru