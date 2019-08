Antonello Venditti in concerto ad Agrigento: info e scaletta

Antonello Venditti sta per portare in scena gli ultimi live estivi del tour “Sotto il segno dei pesci – Outdoor”. Il prossimo appuntamento in programma si terrà sabato 31 agosto nella suggestiva cornice del Teatro Valle dei Templi di Agrigento. Di seguito trovate tutte le info per arrivare preparati al concerto del celebre cantautore romano: orari, biglietti e le canzoni in scaletta.

Antonello Venditti ad Agrigento: tutte le info sul concerto

La tappe estive del tour celebrativo di “Sotto il segno dei pesci”, storico album di Antonello Venditti che ha compiuto i primi 40 anni, stanno per concludersi. A settembre 2018 è uscita la speciale ristampa del disco e nello stesso mese ha preso il via la tournée ad esso dedicata, con lo speciale concerto - evento all’Arena di Verona. Dopo il successo dei live invernali nei palasport, con l’arrivo del bel tempo il tour è continuato nelle location “outdoor”, all’aperto, di tutta Italia. Il prossimo appuntamento del calendario estivo 2019 si terrà sabato 31 agosto al Teatro Valle del Templi di Agrigento (Piana San Gregorio). L’orario di inizio del concerto di Antonello Venditti è previsto per le 21:30. I biglietti per assistere all’evento sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano in base al settore scelto e ai posti selezionati, ve li riportiamo: IV settore – tribuna laterale a 30 euro + diritti di prevendita, III settore – tribuna centrale a 40 euro + d.p., II settore – poltronissima a 50 euro + d.p., I settore – platea gold a 60 euro + d.p., esauriti i posti in V settore – parterre in piedi.

La possibile scaletta del concerto

Antonello Venditti, accompagnato dalla sua storica band, si esibirà nell’incantevole Teatro Valle dei Templi di Agrigento per un concerto capace di unire diverse generazioni. Sarà una festa per i 40 anni del suo “Sotto il segno dei pesci”, celebre album pubblicato nel 1978. Il live sarà incentrato sulle canzoni di questo disco senza tempo, che fanno parte della memoria collettiva italiana, capaci di unire i giovani di allora con i ragazzi di oggi. “Sotto il segno dei pesci” racchiude tutti i temi cari al cantautore romano, tuttora di grande attualità: la politica e i suoi riflessi sulle persone, la comunicazione, il viaggio dentro e fuori di metafora, la droga, la tenerezza per Sara e l’amicizia con De Gregori. Così come nei precedenti concerti del “Sotto il segno dei pesci outdoor tour”, Antonello Venditti presenterà al pubblico i suoi più grandi successi in oltre due ore di spettacolo, riservando la parte centrale del live all’esecuzione per intero di “Sotto il segno dei pesci”. Di seguito riportiamo la scaletta seguita nel corso del tour estivo 2019; le canzoni presentate ad Agrigento potrebbero subire leggere variazioni in base alle scelte dell’artista.