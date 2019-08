Live Rock Festival 2019: info, programma e artisti

Ha preso il via il Live Rock Festival 2019: la cinque giorni di concerti è iniziata mercoledì 28 agosto e proseguirà con spettacoli live ogni sera fino a domenica 1 settembre. La rassegna musicale, giunta quest’anno alla sua 23ª edizione, si tiene nei Giardini dell'Ex Fierale di Acquaviva di Montepulciano, nel cuore della Toscana. Il festival è interamente a ingresso libero e gratuito. Di seguito riportiamo tutti gli artisti in line-up e il programma completo, day by day, oltre ad alcune info utili per arrivare preparati agli eventi.

Live Rock Festival 2019: gli artisti in line-up e il programma day by day

Il Live Rock Festival è giunto nel 2019 alla sua 23ª edizione, consolidando con un’ottima proposta musicale la posizione di spicco tra i festival gratuiti più apprezzati e autorevoli d'Italia. La rassegna ha preso il via mercoledì 28 agosto e continuerà fino a domenica 1 settembre: cinque serate dedicate alle produzioni originali, i progetti internazionali, le nuove tecnologie e le radici etniche. Rock e avanguardia, elettronica e world music, reggae e tradizione popolare, blues e jazz: al Live Rock Festival troverete tutto questo e molto altro, tra buona musica, birre ed enogastronomia di qualità. L’appuntamento è nei Giardini dell’Ex Fierale di Acquaviva di Montepulciano (SI), una piccola località nel cuore della Toscana, facilmente raggiungibile dalle principali città del centro Italia. L’ingresso al festival è libero e gratuito. I live inizieranno alle ore 21:30, per poi proseguire fino a tarda serata, per ulteriori informazioni sugli orari aggiornati vi invitiamo a consultare i social del Live Rock Festival. Ecco il programma completo, giorno per giorno, con tutti gli artisti che si esibiranno sul palco:

mercoledì 28 agosto

Dudes [IT]

Komfortrauschen [D]

Rancore [IT]

giovedì 29 agosto

Telestar [IT]

Dimartino [IT]

Nu Guinea presenta Nuova Napoli Live [IT]

venerdì 30 agosto

Makai [IT]

Algiers [US]

!!! (Chk Chk Chk) [US]

sabato 31 agosto

Io e la Tigre [IT]

Anna Calvi [UK]

Leeroy Thornhill x The Prodigy dj set

domenica 1 settembre

Zabelov Group [CZ]

La Rappresentante di Lista [IT]

Cacao Mental [IT]

Altre info utili sul Live Rock Festival 2019

Il Live Rock Festival 2019 si svolge nei Giardini dell’Ex Fierale di Acquaviva di Montepulciano (SI). Sul sito ufficiale del festival potete trovare tutte le info utili per raggiungere la location in auto o con i mezzi pubblici. La rassegna si caratterizza per i progetti ecocompatibili realizzati da Collettivo Piranha e Legambiente: gli spazi di ristorazione del festival utilizzano stoviglie biodegradabili (in questo modo il Live Rock Festival ha realizzato nelle ultime due edizioni il 93% di raccolta differenziata); all'interno dell’area concerti sono presenti potabilizzatori per la distribuzione di acqua pubblica, per valorizzare l'acqua come diritto essenziale; inoltre, nel festival è presente un'area dedicata alla valorizzazione della green economy: prodotti biologici e riciclati, esposizione dei nuovi strumenti per le energie rinnovabili. Al Live Rock Festival saranno distribuiti solo bicchieri riutilizzabili e lavabili, così da ridurre la produzione dei rifiuti, minimizzando l’impatto ambientale. Potrete scegliere se tenere il bicchiere per le diverse consumazioni o farvi restituire la cauzione di solo 1 euro.