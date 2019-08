Franco Battiato: il nuovo album "Torneremo ancora" esce a ottobre

L’attesa è finita: il 18 ottobre uscirà, per Sony Music Legacy il nuovo disco di Franco Battiato. Il titolo è “Torneremo ancora” ed è disponibile in pre-order a partire da giovedì 29 agosto.

Torneremo ancora, nuovo disco di Franco Battiato

Le indiscrezioni delle ultime settimane sono state finalmente confermate: il cantautore siciliano sta per tornare con un nuovo lavoro discografico. L’album sarà disponibile su CD e in versione doppio LP, in tutti i negozi e piattaforme digitali a partire dal 18 ottobre. Nel disco sono presenti 15 canzoni, di cui un solo inedito, “Torneremo ancora”, che dà anche il titolo all’album. Gli altri 14 brani sono tutti grandi successi di Franco Battiato in versione sinfonica, registrati in occasione di alcuni concerti in Italia con la Royal Philharmonic Concert Orchestra diretta dal Maestro Carlo Guaitoli. I live furono registrati appositamente per essere poi incisi su disco. La Royal Philharmonic Concert Orchestra è una delle più prestigiose del mondo e ha collaborato con alcune delle più grandi icone della cultura pop, come Burt Bacharach, Tina Turner, Henry Mancini, Liza Minnelli, Sting e Stevie Wonder, e con nomi illustri della musica lirica, come José Carreras e Luciano Pavarotti. La pubblicazione dell’album, secondo quanto riportato dal quotidiano ragusanews.com, è a cura del fratello maggiore di Battiato, Michele, e del manager Francesco Cattini.

La tracklist dell’album

Di seguito, la tracklist completa di “Torneremo ancora”, nuovo album di Franco Battiato:

Torneremo ancora Come un cammello in una grondaia Le sacre sinfonie del tempo Lode all'inviolato L'animale Tiepido aprile Povera patria Te lo leggo negli occhi Perduto amor Prospettiva Nevsky La cura I treni di Tozeur E ti vengo a cercare Le nostre anime L'era del cinghiale bianco

La lunga carriera di Franco Battiato

Franco Battiato può essere considerato uno dei più illustri esponenti della canzone d’autore italiana. Dal 1965, anno in cui ha avuto inizio la sua carriera, il cantautore e musicista catanese ha esplorato diversi generi musicali, spaziando dalla musica classica all’elettronica, dal rock alla musica leggera, dalla musica etnica all’opera lirica. Eclettico, raffinato e tra i più innovativi del panorama musicale italiano, Battiato è anche uno degli artisti che può vantare il maggior numero di Targhe Tenco. Alcune delle sue canzoni sono entrate di diritto nella storia della musica italiana e, ancora oggi, un album come “L’era del cinghiale bianco”, recentemente ripubblicato, è considerato una pietra miliare.

Inoltre, a vent’anni dalla sua pubblicazione, sempre nel 2019 è uscita la riedizione di “FLEURs”, uno dei progetti più importanti della carriera di Franco Battiato, in cui il cantautore ha ricantato, tra gli altri, brani di Fabrizio De André, Charles Aznavour, Jacques Brel, Charles Trenet e Rolling Stones.

Negli ultimi anni Franco Battiato si è ritirato nella sua casa di Milo, alle pendici dell’Etna, dove si è sempre rifugiato per sfuggire alla mondanità. Qualche mese fa, dopo alcuni problemi di salute che avevano fatto preoccupare i fan, il cantautore siciliano ha fatto sapere di essersi ripreso e di essere al lavoro su una nuova canzone. Ora quella canzone ha finalmente un titolo, “Torneremo ancora”, e potremo ascoltarla tutti a partire dal 18 ottobre.