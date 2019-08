AMA Music Festival 2019: info, programma e artisti

La quinta edizione dell’AMA Music Festival si svolgerà dal 29 agosto al 1° settembre 2019 a Romano d’Ezzelino, in provincia di Vicenza. Anche quest’anno, il programma è ricco di artisti che rappresentano il meglio della musica italiana e internazionale. Tra gli ospiti di AMA Music Festival 2019 anche Mahmood ed Emis Killa.

AMA Music Festival 2019: tutte le info

L’AMA Music Festival 2019 raduna da diversi anni migliaia di spettatori, provenienti da tutta Italia. La kermesse si è sempre caratterizzata per una vasta offerta di esperienze non solo musicali ma anche gastronomiche, culturali e più strettamente legate al turismo. Quest’anno la manifestazione ha attuato una charity partnership e una parte degli incassi sarà devoluta a Otb Foundation e a Sea Shepherd, due onlus del territorio che operano sia a livello internazionale che locale. Inoltre, l’AMA Music Festival è sempre stato molto attento all’ambiente e durante l’evento non è previsto l’utilizzo di plastica, ma solo di materiale compostabile. La stessa location, Villa Cà Cornaro a Romano d’Ezzelino, è un’area storica e completamente verde. Tutti gli eventi e le attività saranno volte a sensibilizzare i visitatori alla parità di diritti e di genere, al rispetto della società e dell’ambiente.

Per chi volesse vivere a 360 gradi l’esperienza del festival, è previsto quest’anno l’AMA Camping, un’area all’interno del parco della Villa Cà Cornaro destinata a chi arriva da fuori. Le coppie potranno usufruire dell’abbonamento speciale denominato Love Pass.

L’abbonamento per tutti e 4 i giorni ha un costo di 55 euro più i diritti di prevendita comprende il parcheggio riservato, l’area riservata fronte palco, una consumazione omaggio e il braccialetto AMA Festival 2019. I biglietti per la singola serata hanno un costo a partire da 18 euro più diritti di prevendita.

AMA Music Festival 2019: gli artisti in programma

Tanti gli artisti in programma per la quinta edizione dell’AMA Music Festival a Romano d’Ezzelino. Il nome più atteso è sicuramente quello del vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, Mahmood, che presenterà alla kermesse probabilmente anche il nuovo singolo, “Barrio”, in uscita venerdì 30 agosto. Ma non mancherà anche uno degli esponenti della scena rap italiana più amato dai giovani, Emis Killa, e artisti internazionali come la band indie-rock statunitense Deerhunter o la rock band Algiers. Infine, direttamente dall’ultima edizione di X Factor, la band rivelazione di origini iraniane BowLand. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età, per un Festival all’insegna del rispetto degli altri e del territorio. Questo il programma completo dell’AMA Music Festival 2019:

Giovedì 29 agosto 2019

Algiers

Rumatera

Derozer

Universal Sex Arena

The Sade

After Party gratuito con 80’s 90’s Parade

Venerdì 30 agosto 2019

Deerhunter

BowLand

Tini Gessler

Jennifer Gentle

Canarie

After Party gratuito con I love Rock and Roll

Sabato 31 agosto 2019

Mahmood

Emis Killa

Massimo Pericolo

Madame

Federico Gardenghi

After Party gratuito con 2000 Wonderland

Domenica 1 settembre 2019