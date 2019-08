Planet Funk in concerto a Formigine: info e scaletta

Una lunga lista di eventi culturali, gastronomici e sportivi fanno parte del “Settembre Formiginese” classico appuntamento di fine estate che si tiene nel comune di Formigine, in provincia di Modena. Quest’anno la 48esima edizione verrà aperta dal concerto dei Planet Funk che il 31 agosto saliranno sul palco di Piazza Calcagnini a partire dalle ore 21. Lo spettacolo è ad ingresso gratuito e prevede anche il classico “warm up” dalle 20.30 con la musica degli Emilia Soul Lovers, una selezione di Dischi & Vinili per riscaldare l’ambiente nella suggestiva location del centro storico di Formigine. I Planet Funk metteranno in scena uno spettacolo che anticipa il tour mondiale #AllOnUs che partirà il prossimo ottobre. Verranno presentati i nuovi brani in versione inedita ma non mancheranno anche i più grandi successi del gruppo negli ultimi 15 anni, nati grazie alla collaborazione con alcuni dei più grandi producer della scena internazionale. Sul palco saranno protagonisti lo storico fondatore della band Alex Neri nel ruolo di DVO (Director Virtual Orchestra), Marco Baroni ai synth & tastiere e la voce originale dei grandi successi della band Dan Black.

Il ritorno di Dan Black e la possibile scaletta a Formigine

Negli ultimi anni i Planet Funk hanno ridotto la produzione di brani propri in maniera significativa. L’ultimo album in studio è “The Great Shake” del 2011. Lo scorso dicembre è stato lanciato il singolo “All On Me”, cantato da Dan Black. Le strade del cantante e della band si sono riunite da qualche tempo, concretizzandosi in una serie di concerti. Queste le parole del tastierista Alex Neri: «È nato tutto dalla nostra riconciliazione. Io e Dan non ci parlavamo da molti anni a causa di alcuni dissapori avuti. Durante un mio soggiorno a Parigi, dove lui vive, ho pensato fosse il momento per mettere una pietra sopra su quanto era accaduto. Poi lui ha proposto di fare qualcosa insieme perché il frutto della nostra collaborazione in passato erano state cose davvero belle. Da lì siamo partiti per un tour insieme, che ha instillato la voglia di fare qualcosa di nuovo». La nuova formazione deve fare i conti con la scomparsa di un pilastro del gruppo come Sergio Della Monica, uno dei fondatori dei Planet Funk. Lo stesso Neri però sottolinea come nel nuovo album ci siano molte cose scritte proprio da Della Monica: «Avevamo già iniziato a lavorarci quando lui era ancora in vita. Sarà un disco al 50% con lui e 50% senza». Non si conosce la scaletta del concerto dei Planet Funk a Formigine ma non mancheranno le grandi hit come “Chase The Sun”, “Who Said”, “Inside All The People”, “Lemonade”, “Paraffin” e “Another Sunrise”.

La carriera dei Planet Funk

Nati nel 1999 da Marco Baroni, Alex Neri, Sergio Della Monica e Domenico Canu, i Planet Funk hanno pubblicato quattro album in studio più una raccolta dei più grandi successi. Il singolo “Chase the Sun” raggiunse la quinta posizione nel Regno Unito aprendo le porte ai migliori festival internazionali. Nel 2002 hanno conquistato il disco d’oro per l’album “Non Zero Sumness” e negli anni successivi hanno collaborato con artisti del calibro di Raiz, Jovanotti, Giuliano Sangiorgi, Elisa, Emma, i Simple Minds e Luke Allen.