Tiromancino in concerto a Pollina (Palermo): info e scaletta

I Tiromancino stanno proseguendo il loro “Summer tour 2019” nelle location all’aperto di tutta Italia, accompagnati sul palco dall’Ensemble Symphony Orchestra. Il prossimo appuntamento in calendario per la stagione estiva andrà in scena giovedì 29 agosto al Teatro Pietrarosa di Pollina, in provincia di Palermo. Di seguito riportiamo tutte le info utili per arrivare preparati al concerto: orari, biglietti e la possibile scaletta seguita dalla band di Federico Zampaglione.

I Tiromancino a Pollina (PA): tutte le info sul concerto

Dopo il successo della tournée teatrale dello scorso inverno, i Tiromancino stanno proseguendo il tour nelle suggestive location all’aperto di tutta Italia, per godere appieno della bella stagione ancora in corso. Il prossimo concerto in programma per il “Summer tour 2019” si terrà nella serata di giovedì 29 agosto al Teatro Pietrarosa di Pollina (PA). La band di Federico Zampaglione sarà accompagnata sul palco dall’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno. Tra le orchestre sinfoniche più importanti a livello europeo, l'ensemble ha collaborato tra gli altri con Sting, Kylie Minogue, Robbie Williams, Sam Smith e Luis Bacalov. L’orario d’inizio del live è fissato per le 21:30. I biglietti per assistere allo show sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. Il prezzo per i posti non numerati nel settore gradinata è di 35 euro + diritti di prevendita, mentre i posti in platea numerata sono già sold out. Per i residenti nel Comune di Pollina i biglietti per il settore non numerato sono in vendita al prezzo ridotto di 25 euro (posti limitati). I biglietti ridotti saranno acquistabili solo nel punto vendita prestabilito, il Bar Eden di Finale di Pollina, presentando regolare documento d’identità che certifichi la residenza. Il documento d’identità, insieme al biglietto ridotto, dovrà essere esibito anche il giorno del concerto agli addetti ai controlli. Il Teatro Pietrarosa si trova in viale Alfredo Musotto a Pollina (PA). In occasione del live dei Tiromancino, a partire dalle ore 19:00, sarà messo a disposizione il servizio di navetta gratuito, con partenza da viale San Francesco, per raggiungere il Teatro.

La possibile scaletta del concerto

«Sarà uno spettacolo speciale, in cui punteremo a valorizzare l’aspetto ritmico delle nostre canzoni, preparatevi, perché ci sarà da ballare!», ecco cosa ci dobbiamo aspettare dai concerti estivi 2019 dei Tiromancino secondo le dichiarazioni di Federico Zampaglione. La band ripercorrerà trent’anni di carriera presentando al pubblico i brani più amati e significativi. In scaletta saranno sicuramente presenti i loro più grandi successi, tra cui “La descrizione di un attimo”, “Imparare dal vento”, “Nessuna certezza”, “Amore impossibile”, “Due destini” e tante altre canzoni indimenticabili. Immancabile anche il nuovo singolo “Vento del sud” (uscito il 20 giugno 2019): un pezzo costruito su calde e ritmate atmosfere tropicali, che ha segnato il ritorno dei Tiromancino in Virgin / Universal Music Italia. Infine, nel concerto non potranno mancare anche altri brani recenti, contenuti nel loro ultimo disco “Fino a qui”, come “Sale, amore e vento” e “Noi casomai”. Di seguito riportiamo la scaletta seguita dai Tiromancino durante le precedenti tappe del “Summer tour 2019”; le canzoni presentate al live di Pollina potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte della band.