Supertramp in concerto ad Alassio: info e scaletta

Unica data italiana per Roger Hodgson, storico leader dei Supertramp, che martedì 27 agosto si esibirà in quel di Alassio, in Piazza Pacini, per una tappa del suo “Breakfast in America 40th Anniversary World Tour”. Si tratta del tour mondiale voluto dall’ex frontman della band per celebrare i quarant’anni dall’uscita del loro disco di maggior successo, che Hodgson interpreterà per intero. Il musicista inglese è già in città da alcuni giorni per rilassarsi un po’ prima del live: a quanto pare sarebbero stati i Village People (esibitisi due anni fa ad Alassio) a consigliargli il soggiorno in Liguria. Pochissimi i tagliandi rimasti, che saranno tutti in vendita direttamente in biglietteria la sera del live. I cancelli situati in piazza Airaldi Durante, angolo Barrante, verranno aperti alle 19.30 per i possessori dei ticket Diamond, alle 21.30 per coloro che hanno acquistato i biglietti appartenenti alle altre categorie. L’evento fa parte del cartellone della terza edizione di “When We Were Kids”, rassegna che ogni anno ospita leggende della musica del passato e che negli anni scorsi aveva visto ospiti, oltre ai Village People, anche Tony Hadley, Earth Wind and Fire e Kid Creole & The Coconuts.

Logistica e parcheggi

Diverse le modifiche viarie disposte per l’evento. Il Comune di Alassio ha disposto la chiusura al traffico di via Dante, nel tratto fra le perpendicolari via Torino e corso Diaz, ed ha limitato l'accesso ai soli mezzi di carico e scarico merci al tratto di piazza Paccini che collega via Dante a piazza Airaldi Durante, disponendo poi la chiusura totale del piazzale dalle ore 15. Coloro che decidono di giungere con i mezzi pubblici nella località turistica famosa per il Muretto, le fermate più vicine all'area concerto sono quella adiacente il duomo della collegiata Sant'Ambrogio, per coloro che arrivano da Albenga, oppure la fermata di via San Giovanni Bosco, a pochi passi dal distributore di benzina, per coloro che giungono da Laigueglia. Per chi arriva in macchina, i parcheggi più vicini all’area del concerto sono quello dello stadio (per chi arriva da Ponente), quello della stazione e dell’istituto salesiano (per chi arriva da Albenga), quelli di via Pera e zone adiacenti (per chi arriva da Levante).

La probabile scaletta

Come anticipato, Hodgson sta portando in tournée in tutto il mondo “Breakfast in America” per i quarant’anni dell’album di maggior successo dei Supertramp, per cui interpreterà tutte le tracce del disco. Non mancherà, però, qualche incursione nella sua carriera da solista, iniziata nel 1983 con l’uscita dalla band che lo ha reso popolare in tutto il mondo. Di seguito, per farsi un’idea della possibile scaletta che eseguirà ad Alassio, quella portata sul palco di Schwetzingen, in Germania, lo scorso 1 agosto: