MTV Video Music Awards 2019: tutti i vincitori della serata

Sono Ariana Grande e Taylor Swift le regine dell’edizione 2019 degli MTV Video Music Awards. Le due artiste hanno vinto i premi più prestigiosi e alla vigilia avevano ricevuto numerose nomination, anticipando in qualche modo la possibilità di fare incetta di premi e prendersi tutta la scena. La cerimonia si è tenuta nella notte tra il 26 e il 27 agosto al Prudential Center di Newark, in New Jersey. Tantissimi gli ospiti presenti che si sono esibiti durante lo show presentato da Sebastian Maniscalco. A cominciare da Shawn Mendes & Camila Cabello, grandi protagonisti dell’estate 2019 con la loro “Señorita” che ha vinto il premio nella categoria Best Collaboration. Sul palco anche Missy Elliott, Miley Cyrus, Lizzo e proprio Taylor Swift che ha conquistato il premio per il video dell’anno con “You Need to Calm Down”. Ariana Grande ha vinto il titolo come Artista dell’anno, mentre la canzone dell’anno è “Old Town Road (Remix)” di Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus, capace di battere ogni record nella classifica Billboard come brano con più settimane consecutive al primo posto. Ben due premi per Billie Eilish, vera rivelazione del 2019, mentre tornano in grande stile i Jonas Brothers grazie al video di “Sucker”.

Mtv Video Music Awards 2019, tutti i vincitori

Dal punto di vista tecnico, i premi più importanti sono stati vinti da Calmatic per “Old Town Road (Remix), Loris Paillier e Lucas Salton per gli effetti nel video “ME!” di Taylor Swift e John Richoux per la regia artistica del video “7 rings” di Ariana Grande. Questa la lista completa di tutti i vincitori divisa per categoria:

VIDEO OF THE YEAR:

Taylor Swift – “You Need to Calm Down”

ARTIST OF THE YEAR:

Ariana Grande

SONG OF THE YEAR:

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – “Old Town Road (Remix)”

BEST NEW ARTIST:

Billie Eilish

BEST COLLABORATION:

Shawn Mendes & Camila Cabello – “Señorita”

PUSH ARTIST OF THE YEAR:

Billie Eilish

BEST POP:

Jonas Brothers – “Sucker”

BEST HIP HOP:

Cardi B – “Money”

BEST R&B:

Normani ft. 6lack – “Waves”

BEST K-POP:

BTS ft. Halsey – “Boy With Luv”

BEST LATIN:

ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho – “Con Altura”

BEST DANCE:

The Chainsmokers ft. Bebe Rexha – “Call You Mine”

BEST ROCK:

Panic! At The Disco – “High Hopes”

VIDEO FOR GOOD:

Taylor Swift – “You Need to Calm Down”

BEST DIRECTION:

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – “Old Town Road (Remix)” – Directed by Calmatic​

BEST VISUAL EFFECTS:

Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco – “ME!” – Visual Effects by Loris Paillier & Lucas Salton for BUF VFX​

BEST EDITING:

Billie Eilish – “Bad Guy” – Editing by Billie Eilish

BEST ART DIRECTION:

Ariana Grande – “7 Rings” – Art Direction by John Richoux​

BEST CHOREOGRAPHY:

ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho – “Con Altura” – Choreography by Charm La’Donna​

BEST CINEMATOGRAPHY:

Shawn Mendes & Camila Cabello – “Señorita” – Cinematography by Scott Cunningham

BEST GROUP:

BTS

BEST POWER ANTHEMS:

Megan Thee Stallion ft. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign “Hot Girl Summer”

SONG OF SUMMER PRESENTED BY SAMSUNG:

Ariana Grande & Social House – "boyfriend"