Jova Beach Party, Jovanotti in concerto a Lignano Sabbiadoro: info e scaletta

Jovanotti fa bis a Lignano Sabbiadoro. Dopo essere partito proprio da lì lo scorso 6 luglio, il Jova Beach Party torna sulle coste friulane, sull’arenile del Villaggio Bella Italia, mercoledì 28 agosto. Il format ritorna quello consolidato lungo tutta l’estate, dopo le particolarità dell’evento sulla cima di Plan de Corones. Si parte con l’apertura dei cancelli alle ore 14, mentre la musica inizierà a partire dalle ore 16 con ospiti e dj set vari. Jovanotti apparirà sul palco in serata, verosimilmente intorno alle 20.30. Sul palco con Lorenzo i “soliti” Saturnino, Riccardo Onori, Christian “Noochie” Rigano, Gianluca Petrella, Franco Santernecchi, Leo Di Angilla. Tra gli ospiti, Ackeejuice Rockers, Club Paradiso, Mellow Mood, Daniele Baldelli, Albert Marzinotto, Cacao Mental e i Tre Allegri Ragazzi Morti. Particolare attenzione sarà data alle dune che affiancano l'area del villaggio in allestimento tra Sabbiadoro e Pineta. Rispetto all'esibizione del 7 luglio scorso, maggiore tutela verrà garantita alle collinette di sabbia che separano la spiaggia Bella Italia dalle colonie estive. A chiedere più garanzie sono state le associazioni ambientaliste e in particolar modo i referenti della Riserva naturale Foce del Tagliamento. Nel tratto di arenile interessato dal concerto non esiste alcun problema di tipo faunistico. L'unico dettaglio su cui sono state chieste e ottenute più garanzie al Comune è che le dune non vengano più scalate dagli spettatori per essere utilizzare come punti panoramici. Per questo motivo, calpestarle o danneggiarle potrebbe costare sanzioni di oltre 3.000 euro e l'arresto fino a 18 mesi.

Il “Jova Beach Party”

Nonostante le polemiche con le associazioni ambientaliste prima e quella sull’utilizzo dei volontari poi, il “Jova Beach Party” va avanti e andrà avanti come da programma lungo tutta l’estate anche dopo la cancellazione della data di Vasto. Dopo la cancellazione della data di Vasto, Jova ha mantenuto la promessa e aggiunto una nuova data in Abruzzo: si terrà a Montesilvano il prossimo 7 settembre, saranno validi i biglietti già venduti per il concerto cancellato. L’artista toscano ha annunciato che la grande estate dei suoi Beach Party sarà chiusa da un evento finale in programma per il 21 settembre all’aeroporto di Linate: i biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne. Di seguito il cartellone completo degli eventi ancora in programma:

Mercoledì 28 agosto – Lignano Sabbiadoro (UD), Spiaggia Bell'Italia

Sabato 31 agosto – Viareggio (LU), Spiaggia del Muraglione SOLD OUT

Sabato 7 settembre – Montesilvano (PE), Lungomare Aldo Moro

Sabato 21 settembre – Linate (MI), Aeroporto

La probabile scaletta

Come già nelle tappe precedenti, Jovanotti ripercorrerà la sua trentennale carriera con i suoi maggiori successi, dagli esordi rap di fine anni Ottanta di “Jovanotti for president” all’ultimo album in studio, “Oh, vita!”, datato 2017. Vedremo se ci sarà spazio per brani dall’ultimo “Jova Beach Party EP”, nato proprio nella fase di avvicinamento al tour estivo, almeno per il singolo “Nuova era” con Dardust. Il live dovrebbe durare un paio d’ore. Di seguito la scaletta del concerto dell’artista toscano di sabato 10 agosto scorso sulla spiaggia di Roccella Jonica: