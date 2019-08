Chi è Cesaria Evora, la rappresentante del genere morna

Cesária Évora è probabilmente la cantante capoverdiana più famosa nella storia del suo Paese. La sua voce impressionante e le toccanti canzoni eseguite le hanno donato la fama mondiale. Il suo soprannome era la "Diva a piedi nudi", ma era anche conosciuta come la "Regina della morna". Ha vinto un Grammy Award nel 2003 per il suo album "Voz D'Amor". Cesária Évora, conosciuta anche come Cize tra i suoi amici, è nata nel 1941 a Mindelo. Questa capitale dell'isola di São Vicente è sempre stata, ed è tuttora, il cuore culturale della Repubblica di Capo Verde. Cize è la rappresentante del genere "morna", la musica nazionale delle isole di Capo Verde. Cesária Évora ha iniziato a cantare da adolescente nelle taverne di Mindelo e quando la sua popolarità è cresciuta, ha anche cantato su barche attraccate nel porto. Invece di essere pagata per il suo canto, riceveva bevande gratuite, in genere alcoliche che mineranno poi il suo fisico. Per ben 10 anni però è stata costretta ad abbandonare la musica per dare una mano alla sua famiglia. Un periodo che Cesaria ha descritto come "anni oscuri". Riprese a usare la voce grazie a Bana, esule capoverdiano, musicista e patrono delle arti che viveva in Portogallo.

L’arrivo a Parigi e il successo mondiale

La musica morna è una miscela di tanti generi differenti. Non è facilmente classificabile in quanto è uno stile musicale soul, ma è anche considerato blues e jazz. Cesária Évora cantava principalmente nella creola locale del Capo Verde, ma anche in portoghese e francese. Le sue canzoni parlano di delusioni d’amore e della remota posizione dell'arcipelago di Capo Verde. Ha anche cantato "coladeras", canzoni più leggere e accattivanti pensate per la pista da ballo. Nonostante la sua straordinaria voce e una presenza scenica di tutto rispetto, la sua carriera da cantante professionista è sbocciata solo alla soglia dei 50 anni. Infatti nel 1988 Josè Da Silva, un francese di origine capoverdiana, la convinse ad andare a Parigi dove registrò l'album: "La diva aux pieds nus" (La diva a piedi nudi), un riferimento alla sua abitudine di esibirsi a piedi nudi. La canzone "Sodade" è stato il primo successo internazionale, il primo per una canzone non francese in Francia. Con "Miss Perfumado" diventa una stella della musica internazionale, all'età di quarantasette anni. L'album del 1995 "Cesaria" ha venduto milioni di copie e ha portato Cesária Évora alla sua prima nomination ai Grammy. Il grande successo le ha permesso di esibirsi in tutto il mondo. Nel 2003 ha pubblicato l’album "Voz D'Amor" (Voice of Love), ha conquistato il Grammy Award come miglior album di World Music e ha venduto oltre 400.000 copie in tutto il mondo.

Il ritiro dalle scene e l’eredità

Dal 1987 al 2010 Cesária ha registrato in tutto ben tredici album. Nel settembre 2011, a causa delle sue pessime condizioni di salute, la carriera di Cesária Évora è ufficialmente terminata. Anche se aveva smesso di bere nel 1995, fumava ancora molto e questo ha portato ad un peggioramento delle sue condizioni fisiche. Il 17 dicembre 2011 è deceduta nella sua casa di Mindelo all’età di 70 anni. Oltre alla sua evidente influenza sull'orgoglio e sulla consapevolezza di Capo Verde, a Cesária Évora è dedicato il nome dell'aeroporto internazionale di São Vicente. Un’artista ancora oggi apprezzata e ammirata da tanti colleghi. Nell’album del 2013 "Racine Carrée", il famoso artista belga Stromae ha onorato la Barefoot Diva con la canzone "Ave Cesaria".