Bum Bum Festival di Trescore Balneario: info, cantanti e programma

La 27esima edizione del Bum Bum Festival di Trescore Balneario è uno degli appuntamenti più importanti della stagione estiva. Dal 1993 la manifestazione è a tutti gli effetti uno degli maggiori eventi musicali del Nord Italia ad ingresso gratuito. Sei anni dopo l’inizio dell’avventura, il Bum Bum Festival è stato completamente gestito da volontari e anno dopo anno ha proposto una selezione degli artisti emergenti più interessanti sulla scena musicale italiana e internazionale. L’obiettivo è la solidarietà con giornate dedicate ad una profonda passione come quella per la musica ma sempre all’insegna del divertimento. La storia del Bum Bum Festival è davvero particolare perché si tratta di un appuntamento nato come “semplice” festa della birra che si è trasformato in uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. Davvero minuziosa l’organizzazione che ha sempre una particolare attenzione per chi ha problemi di mobilità riservando parcheggi di fronte all’ingresso principale (Via Casello) e una pedana rialzata e coperta per assistere in sicurezza e con comodità ai concerti.

Il programma del Bum Bum Festival

Dal 22 agosto all’1 settembre il Bum Bum Festival animerà le serate di Trescore Balneario, paese in provincia di Bergamo che presso la suggestiva location del parco Le Stanze. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito. Questo il programma per l’edizione 2019:

Gio 22/8 - Saor Patrol + The Clan

Ven 23/8 - Nanowar of Steel + Trick Or Treat

Sab 24/8 - Dance Revenge + Just Dance

Dom 25/8 - Ruggero de I Timidi + SERP

Lun 26/8 - Mr. Rain + Eman + Plug

Mar 27/8 - Rancore + Margherita Zanin

Mer 28/8 - Punkreas + I Botanici

Gio 29/8 - Folkstone + Gotto Esplosivo Rustico DUO Acustico

Ven 30/8 - Omar Pedrini - Timoria + Daniele Celona + Gambardellas

Sab 31/8 - Dj Matrix + Eckydj + Merifiore

Dom 01/9 - rovere + La Superluna di Drone Kong

Nei prossimi giorni quindi ci sarà spazio per ascoltare le performance dei Punkreas e i Botanici. Il 29 agosto sarà il turno dei Gotto Esplosivo Rustico DUO Acustico e Folkstone, mentre venerdì 30 agosto saliranno sul palco Omar Pedrini, Timoria, Daniele Celona e Gamdarbellas. Il fine settimana e la kermesse musicale sarà chiusa sabato 31 agosto dalle esibizioni di Dj Matrix, Eckydj e Merifiore, mentre l’1 settembre sul palco ci saranno rovere e La Superluna di Drone Kong, progetto musicale di Fabrizio Nikki Lavoro di Radio Deejay a 25 anni dal suo esordio di successo con “Rock Normale”.

L'organizzazione del Bum Bum Festival prevede un servizio di ristorazione completo per tutte le serate e attivo dalle 19. I concerti a ingresso rigorosamente gratuito è previsto per le ore 21.

Gli artisti ospitati al Bum Bum Festival

Tra gli artisti che hanno partecipato al Bum Bum Festival nel corso degli anni ci sono gruppi di grande successo come i 77 Bombay Street, gli Afterhours, gli Africa Unite, Bandabardò, Elio e le Storie Tese, Ex-Otago ed Eiffel 65. Tanti anche gli artisti italiani che si sono esibiti sul palco allestito a Trescore Balneario come Caparezza, Dardust, Davide Van De Sfroos, Dolcenera, Francesco Renga, Francesco Sarcina e Francesco Gabbani, il Cile e Nina Zilli