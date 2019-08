Myss Keta in concerto a Taranto: info e scaletta

Myss Keta saluta la sua estate dal palco dell’Onde Festival di Taranto. Allo Yachting Club di San Vito, la prima delle due serate della kermesse dell’associazione Musicasetta in collaborazione con Mood Music Project, in programma venerdì 23 agosto, vedrà proprio la piccantissima artista milanese come headliner di un programma comunque molto ricco e diviso su due palchi. Myss Keta sarà all’Arena Stage intorno all’1, subito dopo i live di Any Other (ore 23) e Mood Music Project (a mezzanotte). Anche all’Extra Stage ci sarà da divertirsi con Mesa (ore 22.30), Alex Palmieri (ore 23.15) ma soprattutto Bruno Belissimo (a mezzanotte) e l’enfant du pays Popolous (ore 2). Per info e biglietti scrivere al sito ufficiale della manifestazione www.ondefestival.com.

Myss Keta in tour, tra Italia ed Europa

Il tour estivo di Myss Keta va in archivio, ma presto la cantante in capslock valicherà di nuovo i confini nostrani. Dopo qualche appuntamento sporadico oltre confine all’interno del tour estivo ancora in corso (l’1 giugno scorso a Parigi, il 19 luglio al Melt Festival di Ferropolis, in Germania), l’artista milanese darà il via ad un vero e proprio tour europeo nel prossimo mese di ottobre. Al solito, la misteriosa donna mascherata ha annunciato la news sui suoi canali social col suo fare irriverente e provocatorio: «Merkel levati! Una nuova regina sta arrivando in Europa. Il Paprika Tour ormai è religione e diffonderne il verbo una missione. Ad ottobre toccherà alle più calde città europee». Sei le date che compongono al momento il “Paprika European Tour”, che si vanno ad aggiungere alle altre date già in programma:

Venerdì 23 agosto – Taranto, Onde Festival

Giovedì 10 ottobre – Roma, Maxxi, Spring Attitude Festival

Sabato 19 ottobre – Zurigo, Stall 6

Lunedì 21 ottobre – Londra, Secret East London Venue

Martedì 22 ottobre – Berlino, Berghain

Venerdì 25 ottobre – Barcellona, Laut

Sabato 26 ottobre – Parigi, Badaboum

Domenica 27 ottobre – Amsterdam, Melkweg

La possibile scaletta

Myss Keta continua a girare l’Italia (e non solo) con il suo piccantissimo show. Un tour che si arricchisce continuamente di nuovi appuntamenti, che arriveranno senza soluzione di continuità fino a ridosso della partenza del tour europeo, che inizierà il 19 ottobre a Zurigo. Nel live pugliese di Myss Keta non potrà mancare le sue hit ormai più consolidate, come “Milano Sushi & Coca”, il brano che l’ha lanciata partendo dal mondo dei social, passando per “Una donna che conta”, “Irreversibile” e “Una vita in capslock”. Ma poi non mancheranno di certo i brani tratti dal suo ultimo disco, “Paprika”, a partire dal singolo con Gué Pequeno “Pazzeska”. Il disco è ricco di featuring, con collaborazioni con Mahmood, Gabry Ponte, Gemitaiz, Luché e molti altri. I suoi live sono assolutamente imprevedibili, come imprevedibili sono le sue scalette. Proviamo ad ipotizzarne una basandoci sui suoi ultimi concerti: