Le Vibrazioni in concerto a Partanna: info e scaletta

L’edizione 2019 della Notte bianca di Partanna, in provincia di Trapani, ospita il concerto de Le Vibrazioni: lo spettacolo avrà luogo la sera di sabato 24 agosto in Piazza Falcone e Borsellino. Evento centrale di una notte che si preannuncia ricca di divertimenti per tutti i gusti.

Le Vibrazioni in concerto a Partanna, in provincia di Trapani: le informazioni

Sarà una lunga nottata quella che vedrà Le Vibrazioni protagoniste nella piazza principale di Partanna, in provincia di Trapani. L’inizio del concerto del gruppo, infatti, è in programma per mezzanotte. L’ingresso sarà ovviamente gratuito. Essendo prevista una grossa affluenza di pubblico, il consiglio è quello di arrivare con un certo anticipo, per evitare di non trovare parcheggio per la propria auto. All’interno dell’area del concerto – Piazza Falcone e Borsellino – saranno allestiti diversi stand che venderanno prodotti tipici. Sarà poi possibile usufruire di diverse visite guidate al castello di Partanna, al museo della preistoria e, in generale, a tutti i beni monumentali della città. L’evento, giunto alla sua seconda edizione, è stato organizzato dal Comune di Partanna in collaborazione con l’associazione Musica da bere. Dopo l’appuntamento in programma a Partanna, il gruppo milanese tornerà in Sicilia il 14 settembre: più precisamente, l’appuntamento sarà in piazza Ss. Trinità a Polizzi Generosa, in provincia di Palermo

Le Vibrazioni in concerto a Partanna, in provincia di Trapani: la scaletta

La scaletta del concerto de Le Vibrazioni a Partanna vedrà senz’altro l’alternarsi di alcuni tra i brani estratti dall’ultimo disco del gruppo, “V”, e di alcune tra le canzoni più famose del ricco repertorio della band. Tra i brani che saranno parte della scaletta non mancherà senz’altro “L’amore mi fa male”, l’ultimo singolo de Le Vibrazioni, pubblicato il 13 giugno di quest’anno e di cui ancora non è stato girato un videoclip ufficiale. Il brano porta la firma del frontman della band, Francesco Sarcina, insieme a quelle di Giulia Anania, Valerio Carboni, Marta Venturini e Luca Chiaravalli, che compare anche come produttore artistico della canzone. Sulla base dei concerti del tour estivo del gruppo che sono già andati in scena, ecco quale sarà la probabile scaletta del concerto de Le Vibrazioni, sabato 24 agosto in Piazza Falcone e Borsellino di Partanna, per la Notte bianca della città in provincia di Trapani:

Electrip music Amore zen L’amore mi fa male Pensami così Raggio di sole Dimmi Insolita Sono più sereno Cambia Se Ogni giorno ad ogni ora Ovunque andrò Sani pensieri In una notte d’estate Dedicato a te Così sbagliato Vieni da me Su un altro pianeta

Il tour estivo de Le Vibrazioni: i prossimi concerti

Dopo il concerto in programma a Partanna, il tour estivo de Le Vibrazioni proseguirà con altri tre appuntamenti dal vivo: il 25 agosto presso il piazzale del centro commerciale Porto Bolaro di Reggio Calabria; il 14 settembre in piazza Ss. Trinità a Polizzi Generosa, in provincia di Palermo; il 29 settembre in piazza Italia a Ugento, nel Leccese. Quindi il gruppo inizierà un tour europeo, prima di tornare – a novembre e dicembre 2019 – nei teatri della Penisola.