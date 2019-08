Fiorella Mannoia in concerto ad Agerola: info e scaletta

Arriva in Campania il “Personale Tour 2019” di Fiorella Mannoia, la tournée dell’artista romana dedicata al suo ultimo disco di inediti, “Personale”, pubblicato il 29 marzo di quest’anno. Il prossimo appuntamento è in programma per la sera di sabato 24 agosto a San Lazzaro – Agerola, in provincia di Napoli. Di seguito, tutte le informazioni relative agli orari, ai biglietti ancora in vendita e alla probabile scaletta del concerto, per arrivare preparati alla serata.

Fiorella Mannoia in concerto a San Lazzaro - Agerola: le informazioni

L’inizio del concerto di Fiorella Mannoia, sabato 24 agosto a San Lazzaro – Agerola, in provincia di Napoli, è in programma per le 21. La serata avrà luogo all’interno della cornice del Parco Colonia Montana. Chi non avesse ancora acquistato il biglietto potrà farlo sia accedendo al sito di TicketOne, sia recandosi presso i punti vendita abituali. I tagliandi sono in vendita a partire da 33 euro: prezzo relativo a un posto in platea C. I biglietti per la platea B si trovano a 44 euro, mentre per la platea A si trovano a 55 euro. Tutti i prezzi sono comprensivi dei costi di prevendita.

Fiorella Mannoia in concerto a San Lazzaro - Agerola: la scaletta

Come già i precedenti concerti di questo tour, lo spettacolo in programma a San Lazzaro – Agerola dovrebbe vedere ritagliato uno spazio speciale alle canzoni estratte da “Personale”, l’ultimo album di inediti di Fiorella Mannoia. Ad aprire il concerto sarà proprio “Il peso del coraggio”, il primo singolo a essere estratto dal disco; la conclusione della serata, invece, sarà affidata a “Il cielo di Irlanda”, tra i brani più celebri e amati del repertorio dell’artista. La serata vedrà quindi un alternarsi dei brani dell’ultimo disco e delle canzoni più famose appartenenti alla discografia di Fiorella Mannoia. Sulla base dei concerti del “Personale Tour 2019” già andati in scena, ecco quale potrebbe essere la probabile scaletta del concerto di Fiorella Mannoia a San Lazzaro – Agerola, in provincia di Napoli:

Il peso del coraggio Il senso I treni a vapore Imparare ad essere una donna Anna siamo tutti quanti Come si cambia Eri piccola così (cover di Fred Buscaglione) Lunaspina Penelope Panama (cover di Ivano Fossati) Povera patria (cover di Franco Battiato) Carillon Nessuna conseguenza Riparare In viaggio Combattente Che sia benedetta Sally (cover di Vasco Rossi) Siamo ancora qui Le parole perdute Sempre e per sempre (cover di Francesco De Gregori) Quello che le donne non dicono Il cielo d’Irlanda

I prossimi appuntamenti del “Personale Tour” di Fiorella Mannoia

Archiviato il concerto in programma ad Agerola, il tour estivo di Fiorella Mannoia proseguirà con due ulteriori date: domenica 25 agosto a Fossalto del Castello, a Barletta; infine, giovedì 5 settembre, in Piazza dei Signori a Vicenza. Quindi, dopo un mese di meritato riposo, l’artista romana riprenderà il tour, che si sposterà però nei teatri. I prossimi concerti del “Personale Tour” di Fiorella Mannoia: