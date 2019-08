Subsonica in concerto a Brescia: info e scaletta

Fa tappa a Brescia il tour estivo dei Subsonica: l’appuntamento è per la sera di venerdì 23 agosto, giorno in cui il gruppo piemontese farà ascoltare ai suoi fan lombardi i brani estratti da “8”, il suo ultimo disco di inediti. Un disco che, in realtà, ha già conosciuto diverse presentazioni dal vivo. Il concerto si inserisce all’interno del cartellone di “Festa Radio”, celebrazione organizzata dalla radio locale Radio Onda d’urto. Di seguito tutte le informazioni relative a luogo, orario e prezzo dei biglietti, per arrivare preparati al concerto.

I Subsonica in concerto a Brescia: le informazioni

L’inizio del concerto dei Subsonica a Brescia è in programma per le 21. Le porte dei cancelli di Festa Radio, in via Serenissima, apriranno però già dalle 19. All’esterno dell’area sono disponibili degli ampi parcheggi in cui è possibile posteggiare la propria auto. Come di consueto, non sono disponibili i biglietti in prevendita, per questo i tagliandi saranno in vendita solo al botteghino all’esterno dell’area dello spettacolo, la sera stessa e al prezzo unico di 20 euro. Lo show è allestito da Radio Onda d’urto: emittente radiofonica che, ogni estate, organizza un grande evento musicale nella sua città, chiamando importanti ospiti del panorama musicale italiano.

I Subsonica in concerto a Brescia: la scaletta

La scaletta del concerto dei Subsonica a Brescia sarà, come prevedibile, dedicata soprattutto ai brani estratti da “8”, il più recente disco di inediti del gruppo capitanato da Samuel Romano. Un album che è già stato presentato dal vivo con diversi appuntamenti: prima con un tour europeo, poi con una tournée italiana, che ha avuto luogo nei principali palazzetti dello sport dello Stivale. Il concerto si dovrebbe aprire sulle note di “Bottiglie rotte”, singolo estratto dallo stesso album, per poi concludersi su quelle di “Strade”. Non è escluso che, vista la particolarità dell’evento, Samuel e i suoi compagni decidano di apportare delle modifiche alla scaletta, eliminando o aggiungendo dei brani o modificando l’ordine della loro esecuzione nel corso della serata. Sulla base dei concerti del gruppo già andati in scena, ecco quale sarà la probabile scaletta del concerto dei Subsonica, venerdì 23 agosto a “Festa Radio”, a Brescia:

Bottiglie rotte Discolabirinto Up Patriots To Arms Nuova ossessione Jolly Roger Fenice Punto critico Liberi tutti Il diluvio Lazzaro L’incredibile performance di un uomo morto Sole silenzioso La glaciazione Nuvole rapide Aurora sogna Colpo di pistola Depre Incantevole Il cielo su Torino L’odore Abitudine Benzina Ogoshi Tutti i miei sbagli Strade

I prossimi concerti del tour estivo dei Subsonica

Dopo il concerto in programma a Brescia, il tour estivo dei Subsonica proseguirà con altre tre date che avranno luogo a settembre. La prima sarà lunedì 2 in piazza Duomo a Prato, l’ultima sabato 7 alla Banchina 1 – Porto Antico di Ancona. Nel mezzo, lo spettacolo di venerdì 6 alla Mondovicino Arena di Mondovì, in provincia di Cuneo. I biglietti per i concerti sono disponibili a partire da 17.50 euro. I prossimi concerti del tour estivo dei Subsonica: