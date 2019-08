Slipknot, annunciata nuova data in Italia

Tornano in Italia gli Slipknot che giusto due mesi fa si sono esibiti a Bologna per il Sonic Park. La band ha annunciato una nuova data del tour in programma nel 2020 organizzato per promuovere l’album "We Are Not Your Kind". Gli Slipknot si esibiranno l’11 febbraio 2020 al Mediolanum Forum di Assago. Il comunicato ufficiale ha anche precisato tutte le informazioni utili per quanto riguarda i biglietti. I ticket saranno in vendita dalle ore 10.00 di venerdì 30 agosto 2019 sui siti Ticketmaster, TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. Per gli iscritti al fanclub ufficiale degli Slipknot OutsideTheNine ci sarà un accesso alla pre-sale esclusiva già dalle ore 9.00 di martedì 27 agosto. Agevolazioni anche per chi ha pre-ordinato l'album 'We Are Not Your Kind' via Roadrunner Store, infatti si avrà accesso alle prevendite dalle ore 11.00 del 27 agosto. Infine gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it avranno accesso alla pre-sale dalle ore 11.00 di mercoledì 28 agosto.

Il tour degli Slipknot in Europa

Si conosce già anche il gruppo che aprirà il concerto degli Slipknot. Si tratta dei Behemoth, metal band polacca attiva dal 1991. Il tour europeo 2020 degli Slipknot sarà a supporto del loro nuovo album “We Are Not Your Kind”, uscito il 9 agosto 2019. Il disco è disponibile in formato CD o vinile, rispettivamente al prezzo di 15,99 euro e 30,99 euro. Il loro UK & European Tour 2020 è stato anticipato da un lungo elenco di tutte le città protagoniste della tournée:

Dublino, Irlanda

Manchester, Gran Bretagna

Newcastle, Gran Bretagna

Glasgow, Gran Bretagna

Sheffield, Gran Bretagna

Nottingham, Gran Bretagna

Cardiff, Gran Bretagna

Birmingham, Gran Bretagna

Londra, Gran Bretagna

Amsterdam, Olanda

Francoforte, Germania

Parigi, Francia

Lussemburgo, Lussemburgo

Lione, Francia

Budapest, Ungheria

Lodz, Polonia

Stuttgart, Germania

Monaco, Germania

Milano, Italia

Zurigo, Svizzera

Vienna, Austria

Amburgo, Germania

Berlino, Germania

Dortmund, Germania

Copenaghen, Danimarca

Stoccolma, Svezia

Oslo, Norvegia

Helsinki, Finlandia

Il nuovo album “We Are Not Your Kind”

“We Are Not Your Kind” è il sesto album in studio degli Slipknot. Prodotto dagli stessi Slipknot insieme a Greg Fidelman, arriva a distanza di ben cinque anni dal precedente “.5: The Gray Chapter” (2014) e a due anni dal live album “Day of the Gusano: Live in Mexico” (2017). Il primo estratto dell’album è “Unsainted” ed è uscito lo scorso 16 maggio. Nel video che accompagna il brano e diretto dal percussionista degli Slipknot Shawn Crahan, sono state presentate le nuove maschere del gruppo. Il nuovo album è composto da 14 canzoni, di seguito riportiamo la tracklist ufficiale di “We Are Not Your Kind”:

Insert coin Unsainted Birth of the cruel Death because of death Nero forte Critical darling Liar’s funeral Red flag What’s next Spiders Orphan My pain Not long for this world Solway firth

Quest’estate gli Slipknot sono stati impegnati nel loro tour in Europa partito il 7 giugno da Hyvinkää e concluso il 5 luglio a Lisbona. Al Sonic Park Bologna hanno eseguito i grandi classici della loro carriera e alcuni brani tratti dal nuovo album.