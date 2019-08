Jovanotti, le frasi più belle delle sue canzoni

Un artista che non ha bisogno di presentazioni, un cantautore che non ha soltanto influenzato la musica italiana ma anche la società. Jovanotti, all’anagrafe Lorenzo Cherubini, è tra le voci più famose, amate e di successo del Bel paese.

Jovanotti: successo in musica

In queste settimane il cantante di “A Te” sta girando il paese in lungo e in largo con il Jova Beach Party, una festa in musica che accoglie decine di migliaia di persone in ogni tappa. Nel corso della sua carriera Jovanotti ha pubblicato singoli e album che hanno scalato le classifiche entrando nel cuore di milioni di persone.

Il debutto discografico di Jovanotti avviene alla fine degli anni ’80, il resto è storia. Il primo disco “Jovanotti for President” conquista immediatamente pubblico e critica vendendo oltre 400.000 copie. Tra i suoi lavori più celebri spicca sicuramente “Lorenzo 1994” in grado di vendere oltre mezzo milione di copie in italia grazie anche al successo dei singoli “Penso positivo” e “Serenata rap“. Scopriamo le frasi più belle delle canzoni di Jovanotti.

“Penso positivo” (1993)

“Uscire dal metro quadro

Dove ogni cosa sembra dovuta

Guardare dentro alle cose

C'è una realtà sconosciuta

Che chiede soltanto un modo

Per venir fuori a veder le stelle

E vivere l'esperienze

Sulla mia pelle, sulla mia pelle"

“L’ombelico del mondo” (1995)

“Questo è l'ombelico del mondo

dove non si sa dove si va a finire

e risalendo dentro se stessi

alla sorgente del respirare

è qui che si incontrano uomini

nudi con un bagaglio di fantasia

Questo e' l'ombelico del mondo

senti che sale questa energia”

“Morirò d’amore” (2002)

“La mia vita pende già da un filo

e quel filo è dipendente dall'amore tuo per me

se pesassero il mio cuore al kilo

scoprirebbero che pesa esattamente come te”

“Mi fido di te” (2005)

“Forse fa male eppure mi va

Di stare collegato

Di vivere di un fiato

Di stendermi sopra al burrone

Di guardare giù

La vertigine non è

Paura di cadere

Ma voglia di volare

Mi fido di te

Cosa sei disposto a perdere

Mi fido di te

Io mi fido di te

Cosa sei disposto a perdere”

“A te” (2008)

“Stavo in fila

Con I disillusi

Tu mi hai raccolto come un gatto

E mi hai portato con te

A te io canto una canzone

Perché non ho altro

Niente di meglio da offrirti

Di tutto quello che ho”

“Il più grande spettacolo dopo il Big Bang” (2001)

“Ho preso la chitarra senza saper suonare

Volevo dirtelo, adesso stai a sentire

Non ti confondere prima di andartene

Devi sapere che

Il più grande spettacolo dopo il big bang

Il più grande spettacolo dopo il big bang

Il più grande spettacolo dopo il big bang siamo noi io e te"