Antonello Venditti in concerto a San Pancrazio Salentino: info e scaletta

Fa tappa a San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi, il “never ending tour” di Antonello Venditti: una tournée per celebrare i 40 anni di “Sotto il segno dei pesci”, l’album più celebre del cantautore romano. L’appuntamento è per la sera di venerdì 23 agosto.

Antonello Venditti in concerto a San Pancrazio Salentino: le informazioni

L’inizio del concerto di Antonello Venditti, venerdì 23 agosto a San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi, è in programma per le 21. Lo spettacolo si terrà al Forum Eventi di via Taranto. Sul sito di TicketOne e nei punti vendita abituali si trovano ancora diversi biglietti: a 40 euro sono in vendita quelli per la poltrona non numerata, a 55 euro per la poltrona numerata, a 65 euro per la poltronissima e a 80 euro per la poltronissima gold. Tutti i prezzi sono comprensivi dei costi dei diritti di prevendita.

Antonello Venditti in concerto a San Pancrazio Salentino: la scaletta

Com’è evidente, la scaletta del concerto di Antonello Venditti al Forum Eventi di San Pancrazio Salentino vedrà come protagoniste le canzoni estratte dal suo album – simbolo, “Sotto il segno dei pesci”: la tracklist del disco sarà infatti eseguita per intero, trovando posto circa a metà scaletta. L’inizio del concerto sarà affidato invece a “Raggio di Luna”, mentre la conclusione sarà sulle note di “Ricordati di me”. La probabile scaletta del concerto di Antonello Venditti il 23 agosto al Forum Eventi di San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi:

Raggio di Luna I ragazzi del Tortuga Giulio Cesare Piero e Cinzia Peppino Stella Non so dirti quando Lilly Compagno di scuola Ci vorrebbe un amico Notte prima degli esami Sotto il segno dei pesci Francesco Bomba o non bomba Chen il cinese Sara Il telegiornale Giulia L’uomo falco Dimmelo tu cos’è Dalla pelle al cuore Unica Che fantastica storia è la vita Amici mai Alta marea Benvenuti in paradiso In questo mondo di ladri Ricordati di me

Il tour di Antonello Venditti nell’estate 2019

Dopo il concerto del 23 agosto a San Pancrazio Salentino, la tournée estiva di Antonello Venditti proseguirà con la tappa di martedì 27 agosto al Teatro Antico di Taormina, in provincia di Messina, per terminare giovedì 12 settembre al Parco Cittadella di Parma. Concerto “bonus”, fuori stagione, sarà quello di sabato 30 novembre al Mediolanum Forum di Assago, alle porte di Milano: conclusione in grande stile di un lungo tour capace di registrare buoni numeri ovunque. I prossimi concerti del tour estivo di Antonello Venditti: