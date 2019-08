Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Camerino: info e scaletta

Saranno due giorni di grande divertimento, il 21 e il 22 agosto, a Camerino – in provincia di Macerata – per la prima edizione del Phoenix Festival. Due giornate ricche di musica, che culmineranno con i concerti della Bandabardò, il 21 agosto, e dei Pinguini Tattici Nucleari, il giorno successivo. Di seguito, tutte le informazioni su prezzi, orari e scaletta del secondo concerto, per arrivare preparati alla serata.

Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Camerino: le informazioni

Il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, giovedì 22 agosto al Phoenix Festival di Camerino, in provincia di Macerata, è a ingresso gratuito. L’appuntamento è in località Le Calvie. L’area sarà attrezzata con stand in cui saranno venduti cibo e bevande. Sarà inoltre presente un ampio parcheggio in cui sarà possibile posteggiare la propria auto. L’area del concerto è raggiungibile dal bivio di Canepina e da Castelraimondo in direzione Camerino. Saranno inoltre istituiti due autobus – uno partirà da Civitanova e l’altro da Foligno – da 50 posti ciascuno, che saranno attivi con un minimo di 20 prenotazioni. Il prezzo del biglietto è di 5 euro, andata a ritorno. Tornando alla musica, questa inizierà a suonare all’interno dell’area del concerto già a partire dalle 19.30. Prima ci sarà l’esibizione de Le colonne d’Ercole, che precederà il gran finale con i Pinguini Tattici Nucleari.

Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Camerino: la scaletta

I Pinguini Tattici Nucleari sono un gruppo piuttosto giovane, motivo per il quale le scalette dei loro concerti sono – per forza di cose – abbastanza ridotte. Non farà eccezione il concerto del 22 agosto a Camerino, dove la band dovrebbe proporre 16 canzoni. Ad aprire il concerto dovrebbe essere “Tetris”, mentre la canzone di chiusura dovrebbe essere “Irene”. Nel corso della serata troveranno posto anche alcuni tra i brani più famosi e amati dal pubblico dei Pinguini Tattici Nucleari, come “Fuori dall’hype”, “Sashimi”, “Gioventù brucata” e “Verdura”. Non è escluso, naturalmente, che il gruppo decida di apportare delle modifiche alla scaletta, aggiungendo o eliminando dei brani o variando l’ordine della loro esecuzione. La probabile scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, giovedì 22 agosto a Camerino, in provincia di Macerata:

Tetris Monopoli Le gentil La strategia della tenzone Nonono Fuori dall’hype Sashimi Gioventù brucata Verdura Antartide Cancelleria Bagatelle Freddie Montanelli (intro) Sciare Irene

Il tour estivo dei Pinguini Tattici Nucleari: le date

Archiviato il concerto in programma a Camerino, nel Maceratese, il tour dei Pinguini Tattici Nucleari proseguirà con lo show di venerdì 30 agosto al Beky Bay Beach Village di Bellaria – Igea Marina, in provincia di Rimini. Il concerto di chiusura della tournée, invece, sarà venerdì 6 settembre all’Arena Ponte Alto di Modena. I prossimi concerti del tour estivo dei Pinguini Tattici Nucleari: