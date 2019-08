Myss Keta in concerto a Vinadio: info e scaletta

Ci sarà anche la trapper mascherata Myss Keta alla 14esima edizione di Balla coi cinghiali, festival in programma a Vinadio, in provincia di Cuneo. Il programma dell’evento si svilupperà su tre giorni: il 22, il 23 e il 24 agosto al Forte di Vinadio. L’artista milanese è attesa la prima sera. Di seguito, tutte le informazioni sul suo concerto.

Myss Keta in concerto a Vinadio: le informazioni

Il concerto di Myss Keta è in programma la sera di giovedì 22 agosto. Il set dell’artista sarà aperto da quello di Sonny Willa, atteso sul main stage alle 20. Subito dopo sarà il momento di due rapper genovesi: Cromo alle 21 e Tedua alle 22. Headliner della serata sarà proprio Myss Keta, attesa sul palco a partire dalle 23.30. Ma la musica continuerà a suonare all’interno dell’area fino a notte inoltrata. Dopo il concerto di Myss Keta, infatti, sarà il momento de La Rappresentante di Lista, con il set in programma all’1.30. A chiudere la nottata sarà lo Xanax Party, con inizio alle 3 di notte e conclusione all’alba. I biglietti per il concerto sono disponibili sia sul sito del festival “Balla coi cinghiali”, sia presso i botteghini all’esterno dell’area del concerto, il giorno stesso degli spettacoli. Il tagliando per il 22 agosto è in vendita al prezzo di 22 euro, a cui aggiungere i costi della prevendita. Questo comprende anche il biglietto per il parcheggio, mentre è escluso il pass per l’area tende, in vendita a 6 euro (a persona) e acquistabile solo in loco. Chi desiderasse assistere all’intero festival potrà acquistare l’abbonamento valido per i tre giorni dell’evento, in vendita al prezzo di 50 euro, comprensivo anche del pass per l’area tende.

Myss Keta in concerto a Vinadio: la scaletta

La scaletta del concerto di Myss Keta a Vinadio, in provincia di Cuneo, dovrebbe comporsi di 15 canzoni. Un numero piuttosto ridotto, motivato dai soli due album pubblicati finora dall’artista lombarda. Il concerto si dovrebbe aprire sulle note di “Milano Sushi e Coca”, per concludersi su quelle di “Xananas”. Nel corso della serata troveranno spazio, poi, i brani – simbolo della cantante: su tutti, “Le ragazze di Porta Venezia”, “La casa degli specchi”, “Pazzeska” e “Una vita in capslock”. La probabile scaletta del concerto di Myss Keta, giovedì 22 agosto a Vinadio, in provincia di Cuneo, per il festival “Balla coi cinghiali”:

Milano Sushi e Coca Una donna che conta Botox Le ragazze di Porta Venezia La casa degli specchi Pazzeska Irreversibile Una vita in capslock La scimmia è pazza In gabbia (non ci vado) Le faremo sapere Adoro Burqa di Gucci Monica Xananas

Il programma del festival “Balla coi cinghiali”

Dopo la serata del 22 agosto, il festival “Balla coi cinghiali” proseguirà per altri due giorni. Il 23 agosto sul main stage sono attesi i Mellow Mood, il rapper francese Taiwan Mc e Attila. Il giorno successivo, invece, protagonisti saranno i Fast Animals and Slow Kids, il cui set sarà anticipato dai 47SOUL, I Miei Migliori Complimenti e Shandon.