Max Gazzè in concerto a Partanna: info e scaletta

Sarà il Teatro Provinciale intitolato alla memoria di un altro grandissimo cantautore della musica italiana, Lucio Dalla, ad ospitare un’altra tappa del piccolo giro della Sicilia che sta portando avanti in questi giorni Max Gazzè. L’artista romano si esibirà a Partanna, in provincia di Trapani, martedì 20 agosto con orario di inizio fissato per le 21. La prevendita sul circuito Ticketone è chiusa, ma gli ultimi tagliandi saranno in vendita direttamente in cassa a partire da 32 euro. Gazzè sarà accompagnato dalla sua band storica composta da Giorgio Baldi (chitarre), Cristiano Micalizzi (batteria), Clemente Ferrari (tastiere) e Max Dedo oltre a una sezione fiati. Il concerto si inserisce nell’ambito delle manifestazioni estive organizzate dal Comune di Partanna, in collaborazione con la Musica da Bere S.r.l.

L’ “On the road – Summer Tour 2019”

Durante il suo “On the road – Summer tour 2019”, Max Gazzè farà un viaggio a ritroso nel tempo, attraverso il potere della musica. Oltre 20 anni di carriera verranno condensati presentando live, di fronte all’affezionato pubblico, le canzoni più rappresentative del suo percorso come cantautore. L’idea del tour era nata con le celebrazioni per il ventennle de “La favola di Adamo ed Eva” ma si è strada facendo trasformato in qualcosa di molto di più. Il fitto cartellone dei live proseguirà fino a settembre inoltrato. Di seguito tutte le date ancora in programma:

Martedì 20 agosto – Teatro Provinciale, Partanna (TP)

Giovedì 22 agosto – MarEstate, Trebisacce (CS)

Sabato 31 agosto – Festival Costa dei Trulli, Banchina Solfatara, Monopoli (BA)

Martedì 3 settembre – Piazza Giovanni Paolo XXIII, Viggiano (PZ)

Venerdì 6 settembre – Vicenza in Festival, Vicenza

Sabato 7 settembre – Fuori Tutti Festival, Settimo Torinese (TO)

Domenica 8 settembre – Piazza Europa, La Spezia

Venerdì 13 settembre – Equinozio d’Autunno, Porto di Scario (SA)

Sabato 14 settembre – Modena alla Festa, Modena

Domenica 15 settembre – Festa di Settembre, Lanciano (CH)

La possibile scaletta

Nel concerto di Partanna si potranno ascoltare brani indimenticabili, che sono riusciti ad unire diverse generazioni. In scaletta non potranno mancare pezzi come “Annina”, “Il solito sesso”, “Teresa”, “Vento d’estate”, “Il timido ubriaco”, “Mentre dormi” e ancora “Ti sembra normale”, “La favola di Adamo ed Eva”, “Sotto casa”, “La vita com’è”, “Una musica può fare”. Nel concerto ci sarà spazio anche per le canzoni nate dalle collaborazioni più recenti, come “Posso”, frutto dell’incontro con Carl Brave. In tutta probabilità Gazzè eseguirà anche “L’amore non esiste”, brano nato dal progetto con Niccolò Fabi e Daniele Silvestri. Per farsi un’idea sulla possibile setlist del live trapanese, ecco la scaletta che il cantautore ha eseguito nel corso del concerto dello scorso 26 luglio in Piazza Castello a Reggio Calabria: